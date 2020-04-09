Львовские больницы получили партию Протефлазида по просьбе городских властей

Украинские больницы готовятся к приему больных на коронавирус, улучшают материально-техническую базу и находятся в состоянии повышенной готовности. И.о. главного врача Львовской больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук обратился к руководству ООО "НПК "Экофарм" с просьбой выделить в качестве гуманитарной помощи препарат Протефлазид для медработников больницы и других учреждений здравоохранения Львова.

Переговоры по такой гумпомощи с руководством фармкомпании провел мэр Львова Андрей Садовый.

На днях партию противовирусного препарата приняли в КНП "Клиническая больница скорой медицинской помощи" г. Львов.

Медицинский директор по хирургической и анестезиологической помощи Львовской больницы скорой медицинской помощи Юлиан Голик отметил, что Протефлазид применяли в лечении и раньше, во время вспышки гриппа H1N1, - тогда препарат продемонстрировал свою эффективность.

"В первую очередь препарат обладает противовирусной и иммуномодулирующей функциями, что очень важно при вирусной инфекции. Это значит, что он повышает иммунную защиту, устойчивость и сопротивляемость организма", - рассказывает Юлиан Иванович.

"Я не говорю, что это специфический препарат, антидот к COVID-19, нет конечно. Но, также не доказана эффективность ни Плаквенила, ни делагила, ни гидроксохлорохина - это все экспериментальные методы, где-то в какой-то стране использовали и увидели какой-то незначительный положительный эффект, то сразу и включили в протоколы лечения и утвердили МОЗ, а у нас в Украине скептически относятся к препарату, который не имеет таких сложных побочных эффектов".

"В комплексе к лечению коронавирусной инфекции эффект Протефлазида будет намного больше, чем если его не давать" - сказал Юлиан Голик.

Напомним, что в рамках благотворительной помощи, несколько партий противовирусного препарата от фармкомпании "Экофарм" были доставлены в Киевский перинатальный центр и несколько столичных больниц, три больницы Новых Санжар, медучреждения Черновцов, а также в посольство Украины в Исламской Республике Иран. Отдельно партия препарата по просьбе посольства Исламской Республики Иран в Украине, была поставлена ​​для госпиталей Ирана.

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