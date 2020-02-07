Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Вітрова енергетика

Кладовище вітру: в США знайшли полігон для утилізації гігантських вітрогенераторів

4.8т
Читати матеріал російською

В околицях американського міста Каспер знайшли полігон, на якому відбувається утилізація лопатей від турбін вітрогенераторів.

Про це пише Bloomberg. Причиною поховання є недосконалість процесів утилізації, які поки не дозволяють повністю переробити лопаті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кладовище лопатей вітрогенераторів

Кладовище лопатей вітрогенераторів

bloomberg.com

Новини
"Навіть без вітру": в Європі почали використовувати унікальні вітрогенератори нового типу

На території "кладовища", яке розташоване в місті Каспер штату Вайомінг, зберігається майже 900 лопатей. Їх закопують в землю, щоб зберігати до тих пір, поки не винайдуть нові способи переробки, які дозволять утилізувати скловолокно.

Кладовище вітру: в США знайшли полігон для утилізації гігантських вітрогенераторів

bloomberg.com

Кладовище вітру: в США знайшли полігон для утилізації гігантських вітрогенераторів

bloomberg.com

Адміністрація міста отримує від уряду понад $675 тис. за зберігання лопатей вітряків. Очікується, що в наступні кілька років в США демонтують близько 8000 лопатей.

Кладовище вітру: в США знайшли полігон для утилізації гігантських вітрогенераторів

bloomberg.com

Кладовище вітру: в США знайшли полігон для утилізації гігантських вітрогенераторів

bloomberg.com

Більшість з них пропрацювали більше 10 років, тепер лопаті потрібно або утилізувати, або переробити, наприклад, в будматеріали.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Vestas пообіцяла забезпечити нульовий рівень шкідливих викидів при створенні вітрогенераторів до 2040 року.

Будь у «зеленому» тренді: слідкуй за нашими новинами в Telegram

Читайте всі новини по темі "Вітрогенератори" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
2
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sagan Oleg
Sagan Oleg
Грете новая работа нашлась.Следить где и как закапывают ,"утилизируют зеленую эенергетику" ветрогенератры , солнечные панели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sagan Oleg
Sagan Oleg
Да здравствует зеленая энергетика и Грета Тумберг.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги