Кладовище вітру: в США знайшли полігон для утилізації гігантських вітрогенераторів

В околицях американського міста Каспер знайшли полігон, на якому відбувається утилізація лопатей від турбін вітрогенераторів.

Про це пише Bloomberg. Причиною поховання є недосконалість процесів утилізації, які поки не дозволяють повністю переробити лопаті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кладовище лопатей вітрогенераторів bloomberg.com

На території "кладовища", яке розташоване в місті Каспер штату Вайомінг, зберігається майже 900 лопатей. Їх закопують в землю, щоб зберігати до тих пір, поки не винайдуть нові способи переробки, які дозволять утилізувати скловолокно.

bloomberg.com

bloomberg.com

Адміністрація міста отримує від уряду понад $675 тис. за зберігання лопатей вітряків. Очікується, що в наступні кілька років в США демонтують близько 8000 лопатей.

bloomberg.com

bloomberg.com

Більшість з них пропрацювали більше 10 років, тепер лопаті потрібно або утилізувати, або переробити, наприклад, в будматеріали.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Vestas пообіцяла забезпечити нульовий рівень шкідливих викидів при створенні вітрогенераторів до 2040 року.

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