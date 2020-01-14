Tesla побила еще один важный финансовый рекорд

Цена акций американской компании Tesla 13 января 2020 года впервые за все время достигла $525 (около 12,5 тыс. грн).
Об этом сообщает Market Watch. По данным аналитиков, стоимость акций производителя электромобилей выросла на 20% менее чем за месяц.
greentechmedia.com
Резкий рост цены на акции Tesla произошел из-за поставок электромобилей компании покупателям из Китая. Эти модели собирают на открытом год назад заводе компании в Шанхае, который является единственным заводом за пределами США.
Сейчас общая стоимость акций Tesla превышает $91 млрд. Это больше, чем совокупная стоимость акций компаний Ford и General Motors.
Котировки акций Tesla
Скриншот
При этом стоит отметить, что за последние восемь месяцев стоимость акций Tesla выросла почти втрое. Еще в конце мая 2019 года акции компании стоили $177 за штуку.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla объявила, что производство нового кроссовера Model Y начнется с опережением графика, в начале лета 2020 года.
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