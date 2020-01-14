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14 января • обновлено в 12:00
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Tesla побила еще один важный финансовый рекорд

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Цена акций американской компании Tesla 13 января 2020 года впервые за все время достигла $525 (около 12,5 тыс. грн).

Об этом сообщает Market Watch. По данным аналитиков, стоимость акций производителя электромобилей выросла на 20% менее чем за месяц.

Tesla побила еще один важный финансовый рекорд

greentechmedia.com

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Резкий рост цены на акции Tesla произошел из-за поставок электромобилей компании покупателям из Китая. Эти модели собирают на открытом год назад заводе компании в Шанхае, который является единственным заводом за пределами США.

Сейчас общая стоимость акций Tesla превышает $91 млрд. Это больше, чем совокупная стоимость акций компаний Ford и General Motors.

Котировки акций Tesla

Котировки акций Tesla

Скриншот

При этом стоит отметить, что за последние восемь месяцев стоимость акций Tesla выросла почти втрое. Еще в конце мая 2019 года акции компании стоили $177 за штуку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla объявила, что производство нового кроссовера Model Y начнется с опережением графика, в начале лета 2020 года.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Tesla Green Oboz электромобили
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