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14 січня • оновлено в 12:02
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Tesla побила ще один важливий фінансовий рекорд

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Ціна акцій американської компанії Tesla 13 січня 2020 року вперше за весь час досягла $525 (близько 12,5 тис. грн).

Про це повідомляє Market Watch. За даними аналітиків, вартість акцій виробника електромобілів зросла на 20% менше ніж за місяць.

Tesla побила ще один важливий фінансовий рекорд

greentechmedia.com

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Різке зростання ціни на акції Tesla сталося через поставки електромобілів компанії покупцям з Китаю. Ці моделі збирають на відкритому рік тому заводі компанії в Шанхаї, який є єдиним заводом за межами США.

Зараз загальна вартість акцій Tesla перевищує $91 млрд. Це більше, ніж сукупна вартість акцій компаній Ford і General Motors.

Котирування акцій Tesla

Котирування акцій Tesla

Скриншот

При цьому варто відзначити, що за останні вісім місяців вартість акцій Tesla зросла майже втричі. Ще в кінці травня 2019 року акції компанії коштували $177 за штуку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla оголосила, що виробництво нового кросовера Model Y почнеться з випередженням графіка, на початку літа 2020 року.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Tesla Green Oboz електромобілі
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