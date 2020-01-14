Tesla побила ще один важливий фінансовий рекорд

Ціна акцій американської компанії Tesla 13 січня 2020 року вперше за весь час досягла $525 (близько 12,5 тис. грн).

Про це повідомляє Market Watch. За даними аналітиків, вартість акцій виробника електромобілів зросла на 20% менше ніж за місяць.

greentechmedia.com

Різке зростання ціни на акції Tesla сталося через поставки електромобілів компанії покупцям з Китаю. Ці моделі збирають на відкритому рік тому заводі компанії в Шанхаї, який є єдиним заводом за межами США.

Зараз загальна вартість акцій Tesla перевищує $91 млрд. Це більше, ніж сукупна вартість акцій компаній Ford і General Motors.

Котирування акцій Tesla Скриншот

При цьому варто відзначити, що за останні вісім місяців вартість акцій Tesla зросла майже втричі. Ще в кінці травня 2019 року акції компанії коштували $177 за штуку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla оголосила, що виробництво нового кросовера Model Y почнеться з випередженням графіка, на початку літа 2020 року.

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