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9 января • обновлено в 11:43
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В США показали электрический внедорожник Fisker с солнечными панелями

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Компания Fisker в США показала электрический внедорожник Ocean, который сделан из переработанных материалов и оборудован солнечными панелями на крыше.

Об этом сообщает New Atlas. Презентация электромобиля прошла во время выставки Consumer Electronic Show (CES) в Лас-Вегасе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электромобиль Fisker Ocean

Электромобиль Fisker Ocean

newatlas.com

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Солнечная панель на крыше электрического внедорожника, по утверждению представителей компании, в течение года может генерировать энергию, который хватит на дополнительные 1600 км запаса хода. Литий-ионная батарея мощностью 80 кВт/ч обеспечивает пробег от 400 до 480 км в зависимости от условий вождения.

"Fisker Ocean претендует на звание самого экологичного автомобиля в мире. При изготовлении авто используются переработанные материалы: нейлоновые коврики сделаны из выброшенных рыболовных сетей, а элементы внутреннего дизайна из повторно используемых каучука, вискозы, полиуретана и полиэстера", – отмечает издание.

Электромобиль Fisker Ocean

Электромобиль Fisker Ocean

newatlas.com

Для управления электрокаром производитель также создал приложение Fisker Flexee, которое обеспечивает тесную интеграцию между смартфоном и автомобилем. Например, с телефона можно включить в салоне караоке. Инженеры также реализовали обещанную функцию California mode, которая нажатием одной кнопки позволит открыть сразу все девять окон, включая крышу и стекло в крышке багажника.

В прототипе, который показали во время выставки, установлены два монитора: большой вертикальный сенсорный дисплей на центральной консоли и компактный монохромный дисплей за рулем. Проекционный экран, на который будет выводиться разного рода информация, также планируется.

Электромобиль Fisker Ocean

Электромобиль Fisker Ocean

newatlas.com

Цены на Fisker Ocean начинаются от $37 тыс. для первых покупателей. При желании можно оформить покупку в лизинг за $379 в месяц. Кроме того, электромобиль можно будет арендовать у компании на неограниченное время при условии внесения первоначального взноса в размере $2999.

Подробные технические характеристики и конфигурации Fisker Ocean пока держаться в тайне. В компании надеются, что уже к 2027 году с конвейера будет сходить около 1 млн Fisker Ocean.

Электромобиль Fisker Ocean

Электромобиль Fisker Ocean

newatlas.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Нидерландах компания Squad Mobility показала концепт электрического двухместного электромобиля, оборудованного солнечными панелями.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
электромобили Green Oboz
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