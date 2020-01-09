У США показали електричний позашляховик Fisker із сонячними панелями

Компанія Fisker у США показала електричний позашляховик Ocean, який створено з перероблених матеріалів і обладнано сонячними панелями на даху.

Про це повідомляє New Atlas. Презентація електромобіля відбулася під час виставки Consumer Electronic Show (CES) у Лас-Вегасі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електромобіль Fisker Ocean newatlas.com

Сонячна панель на даху електричного позашляховика, за твердженням представників компанії, протягом року може генерувати енергію, якої вистачить на додаткові 1600 км запасу ходу. Літій-іонна батарея потужністю 80 кВт/год забезпечує пробіг від 400 до 480 км залежно від умов водіння.

"Fisker Ocean претендує на звання найекологічнішого автомобіля у світі. При виготовленні авто використовуються перероблені матеріали: нейлонові килимки зроблені з викинутих рибальських сіток, а елементи внутрішнього дизайну з повторно використовуваного каучуку, віскози, поліуретану і поліестеру", – зазначає видання.

Електромобіль Fisker Ocean newatlas.com

Для керування електрокаром виробник також створив додаток Fisker Flexee, який забезпечує тісну інтеграцію між смартфоном і автомобілем. Наприклад, з телефону можна увімкнути в салоні караоке. Інженери також реалізували обіцяну функцію California Mode, яка натисканням однієї кнопки дозволить відкрити відразу всі дев'ять вікон, включаючи дах і скло у кришці багажника.

У прототипі, який показали під час виставки, встановлено два монітори: великий вертикальний сенсорний дисплей на центральній консолі та компактний монохромний дисплей за кермом. Проєкційний екран, на який виводитиметься різного роду інформація, також планується.

Електромобіль Fisker Ocean newatlas.com

Ціни на Fisker Ocean починаються від $ 37 тис. для перших покупців. За бажання можна оформити купівлю в лізинг за $379 у місяць. Крім того, електромобіль можна буде орендувати у компанії на необмежений час за умови первинного внеску у розмірі $2999.

Детальні технічні характеристики та конфігурації Fisker Ocean поки тримаються у таємниці. У компанії сподіваються, що вже до 2027 року з конвеєра сходитиме близько 1 млн авто.

Електромобіль Fisker Ocean newatlas.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Нідерландах компанія Squad Mobility показала концепт електричного двомісного електромобіля, обладнаного сонячними панелями.

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