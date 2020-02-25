Электрический мотоцикл из дерева с запасом хода на сотни километров создали во Франции

Во Франции компания Newron Motors начала принимать заказы на электрический мотоцикл EV-1, корпус которого создан из дерева в стилистике ретрофутуризма.

Всего в продаже поступит 12 экземпляров мотоцикла, сообщает Electrek. Покупатели смогут получить свои заказы не раньше 2021 года.

Электрический мотоцикл Newron EV-1 newronmotors.com

"Электрический мотоцикл Newron EV-1 являет собой яркий пример свободы, которую получают дизайнеры, освобожденный от ограничений обычных бензиновых двигателей и топливных баков", – отмечает издание.

Конструкция мотоцикла построена вокруг бочкообразного аккумулятора. Светодиодные фонари установлены вокруг цилиндрической батареи и, кажется, меняют цвет, основываясь на различных изображениях, предоставленных компанией.

Аккумулятор хорошо виден на Newron благодаря еще одному поразительному дизайну: красивые открытые деревянные панели кузова. Изогнутые деревянные панели создают эффект скелета, подчеркивая естественный акцент на дизайне обнаженного крейсера.

С технической стороны, электрический мотоцикл Newron EV-1 рассчитан на максимальную скорость 220 км/ч и диапазон "до 300 км", хотя этот диапазон почти наверняка рассчитан по городскому стилю езды. Newron EV-1 также поддерживает быструю зарядку 3-го уровня постоянного тока для зарядки примерно за 40 минут.

Электромотоцикл оснащен двигателем мощностью 75 кВт и развивает скорость 0-100 км/ч в течение 3 секунд.

Говоря о задней части, он оснащен односторонним маятником и, как представляется, установкой приводного вала, что делает его довольно редким в индустрии электрических мотоциклов. Как будто электробайку ещё что-то нужно, чтобы сделать его более уникальным.

Желающим сделать предварительный заказ на резервирование одного из первых двенадцати производимых байков необходимо будет внести возвращаемый депозит в размере 2000 евро к окончательной цене заказа в 60 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания BMW выпустит серийный электрический мотоцикл для езды в пределах города не раньше, чем через пять лет.

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