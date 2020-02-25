Електричний мотоцикл із дерева з запасом ходу на сотні кілометрів створили у Франції

У Франції компанія Newron Motors почала приймати замовлення на електричний мотоцикл EV-1, корпус якого створено з дерева в стилістиці ретрофутуризму.

Всього до продажу надійде 12 примірників мотоцикла, повідомляє Electrek. Покупці зможуть отримати свої замовлення не раніше 2021 року.

Електричний мотоцикл Newron EV-1 newronmotors.com

"Електричний мотоцикл Newron EV-1 являє собою яскравий приклад свободи, яку отримують дизайнери, звільнені від обмежень звичайних бензинових двигунів і паливних баків", – відзначає видання.

Конструкція мотоцикла побудована навколо бочкоподібного акумулятора. Світлодіодні ліхтарі встановлені навколо циліндричної батареї і, здається, змінюють колір, грунтуючись на різних зображеннях, наданих компанією.

Акумулятор добре видно на Newron завдяки ще одному вражаючого дизайну: красиві відкриті дерев'яні панелі кузова. Вигнуті дерев'яні панелі створюють ефект скелета, підкреслюючи природний акцент на дизайні оголеного крейсера.

З технічного боку, електричний мотоцикл Newron EV-1 розрахований на максимальну швидкість 220 км / год і діапазон "до 300 км", хоча цей діапазон майже напевно розрахований по міському стилю їзди. Newron EV-1 також підтримує швидку зарядку 3-го рівень постійного струму для зарядки приблизно за 40 хвилин.

Електромотоцикл оснащений двигуном потужністю 75 кВт і розвиває швидкість 0-100 км / ч протягом 3 секунд.

Говорячи про задню частину, він оснащений одностороннім маятником і, як видається, установкою приводного вала, що робить його досить рідкісним в індустрії електричних мотоциклів. Неначе електробайк ще щось потрібно, щоб зробити його більш унікальним.

Бажаючим зробити попереднє замовлення на резервування одного з перших дванадцяти вироблених байків необхідно буде внести повертається депозит в розмірі 2000 євро до остаточної ціни замовлення в 60 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що компанія BMW випустить серійний електричний мотоцикл для їзди в межах міста не раніше, ніж через п'ять років.

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