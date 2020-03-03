В сети появились фото и видео концепта "зеленой" яхты для миллионеров F33 Spaziale

Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаззарини показал фото концепта электрической яхты F33 Spaziale на подводных крыльях (фойлах), которая использует двигатели Tesla.

Об этом сообщает Designboom. Работы Lazzarini Design Studio известны благодаря футуристичному дизайну и умению совмещать проверенную временем классику с современными трендами.

Электрическая яхта F33 Spaziale от студии Lazzarini Design Studio designboom.com

Яхта будет доступна в двух версиях: для активного или более спокойного отдыха. Конструкция яхты предусматривает наличие комфортабельного помещения для отдыха и сна.

Электрическая яхта F33 Spaziale от студии Lazzarini Design Studio designboom.com

В будущем создатели из Lazzarini Design Studio позволят оснащать F33 Spaziale либо парой дизелей Yanmar мощностью 440 лошадиных силы каждый, либо сдвоенным электрическим двигателем Tesla мощностью 387 "лошадей".

Электрическая яхта F33 Spaziale от студии Lazzarini Design Studio designboom.com

Особо прихотливые покупатели смогут устанавливать водометные реактивные двигатели Hamilton Jet. Благодаря широкой возможности модификации яхты, ее параметры скорости могут варьироваться от 35 до 55 узлов.

Электрическая яхта F33 Spaziale от студии Lazzarini Design Studio designboom.com

На данный момент яхта доступна лишь в виде демонстрационного концепта, однако с учетом того, что предыдущее судно Лаззарини вышло на рынок и показало успешные продажи, можно ожидать появления F33 Spaziale в салонах под заказ.

Электрическая яхта F33 Spaziale от студии Lazzarini Design Studio designboom.com

Ориентировочно самая дорогая версия обойдется заказчику в $1,6 млн, при этом базовая версия получит ценник в $610 000. Ожидается, что строительство каждого корпуса, вне зависимости от исполнения, будет длиться в среднем девять месяцев.

Электрическая яхта F33 Spaziale от студии Lazzarini Design Studio designboom.com

Электрическая яхта F33 Spaziale от студии Lazzarini Design Studio designboom.com

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Монако на яхт-шоу показали концепт экологической суперяхты "Аква" для миллиардеров, которая работает на жидком водороде и в качестве выхлопа выбрасывает в окружающую среду чистую воду.

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