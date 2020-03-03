У мережі з'явилися фото і відео концепту "зеленої" яхти для мільйонерів F33 Spaziale

Італійський дизайнер П'єрпаоло Лаззаріні показав фото концепту електричної яхти F33 Spaziale на підводних крилах (фоілах), яка використовує двигуни Tesla.

Про це повідомляє Designboom. Роботи Lazzarini Design Studio відомі завдяки футуристичному дизайну і вмінню поєднувати перевірену часом класику з сучасними трендами.

Електрична яхта F33 Spaziale від студії Lazzarini Design Studio designboom.com

Яхта буде доступна в двох версіях: для активного або більш спокійного відпочинку. Конструкція яхти передбачає наявність комфортабельного приміщення для відпочинку і сну.

Електрична яхта F33 Spaziale від студії Lazzarini Design Studio designboom.com

В майбутньому творці з Lazzarini Design Studio дозволять оснащувати F33 Spaziale або парою дизелів Yanmar потужністю 440 кінських сили кожен, або здвоєним електричним двигуном Tesla потужністю 387 "коней".

Електрична яхта F33 Spaziale від студії Lazzarini Design Studio designboom.com

Особливо вибагливі покупці зможуть встановлювати реактивні двигуни Hamilton Jet. Завдяки широкій можливості модифікації яхти, її параметри швидкості можуть варіюватися від 35 до 55 вузлів.

Електрична яхта F33 Spaziale від студії Lazzarini Design Studio designboom.com

На даний момент яхта доступна лише у вигляді демонстраційного концепту, проте з урахуванням того, що попереднє судно Лаззаріні вийшло на ринок і показало успішні продажі, можна очікувати появи F33 Spaziale в салонах під замовлення.

Електрична яхта F33 Spaziale від студії Lazzarini Design Studio designboom.com

Орієнтовно найдорожча версія обійдеться замовнику в $1,6 млн, при цьому базова версія отримає цінник в $610 000. Очікується, що будівництво кожного корпусу, незалежно від виконання, буде тривати в середньому дев'ять місяців.

Електрична яхта F33 Spaziale від студії Lazzarini Design Studio designboom.com

Електрична яхта F33 Spaziale від студії Lazzarini Design Studio designboom.com

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