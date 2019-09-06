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6 сентября • обновлено в 06:22
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"Страна мультиков": Путина подняли на смех из-за нового электрокара Porsche

1.2т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин похвастался премьер-министру Индии Нарендре Моди игрушечным ледоколом "Лидер", который показали в качестве "самого крупного в мире" корабля.

Видео встречи политиков опубликовал пользователь Twitter Vіtаuskаs, который сравнил разработки и достижения России за 20 лет с успехами компании Porsche, которая на днях показала электромобиль GT-класса Porsche Taycan.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин

kp.ru

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"Новый прорыв! Путин показал премьеру Индии... игрушечный ледокол. Не спрашивайте, зачем ледокол Индии. Вспомните, что у смехдержавы даже нет технологий построить новый плавдок вместо утопленного, который Швеция построила для СССР еще в 1979 г. Вот поэтому и ледокол не настоящий", - отметил Vitauskas.

Пользователь также отметил, что пока в Германии концерн Porsche создает электромобили, в России глава государства демонстрирует игрушечный ледокол в качестве инновационной разработки.

При этом пользователи в комментариях отметили сходство поведения главы РФ с увлечениями рейхсминистра авиации СС Германа Геринга.

Другие пользователи удивились демонстрации ледокола представителю Индии, которая не граничит с водами, в которых необходимо использовать ледоколы, и предложили в дальнейшем развивать подобный принцип.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинец опозорил пропагандиста Путина в прямом эфире.

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Темы
инновации Кризис в России
Персоны
Владимир Путин Нарендра Моди
Место
Индия
Тег
Новости России
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