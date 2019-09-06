"Страна мультиков": Путина подняли на смех из-за нового электрокара Porsche

Президент России Владимир Путин похвастался премьер-министру Индии Нарендре Моди игрушечным ледоколом "Лидер", который показали в качестве "самого крупного в мире" корабля.

Видео встречи политиков опубликовал пользователь Twitter Vіtаuskаs, который сравнил разработки и достижения России за 20 лет с успехами компании Porsche, которая на днях показала электромобиль GT-класса Porsche Taycan.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин kp.ru

"Новый прорыв! Путин показал премьеру Индии... игрушечный ледокол. Не спрашивайте, зачем ледокол Индии. Вспомните, что у смехдержавы даже нет технологий построить новый плавдок вместо утопленного, который Швеция построила для СССР еще в 1979 г. Вот поэтому и ледокол не настоящий", - отметил Vitauskas.

Новое прорыв! Путин показал премьеру Индии... игрушечный ледокол. Не спрашивайте, зачем ледокол Индии. Вспомните, что у смехдержавы даже нет технологий построить новый плавдок вместо утопеннного, который Швеция построила для СССР еще в 1979 г. Вот поэтому и ледокол не настоящий😁 pic.twitter.com/wv21RkiCF5 — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) September 4, 2019

Пользователь также отметил, что пока в Германии концерн Porsche создает электромобили, в России глава государства демонстрирует игрушечный ледокол в качестве инновационной разработки.

1. Porsche показал свой первый электромобиль—спортивный седан Taycan.



2. Путин показал премьеру Индии игрушечный ледокол.



Вся пропасть отставания страны мультиков и игрушек от цивилизованного мира.

Россияне, вы знаете кого благодарить за 20 эпично проср@ных лет. Крым ваш. Пока pic.twitter.com/9Qu8AmpK2r — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) September 5, 2019

При этом пользователи в комментариях отметили сходство поведения главы РФ с увлечениями рейхсминистра авиации СС Германа Геринга.

А вы знали, что у Геринга была игрушечная железная дорога, которой он, с гордостью, хвастался перед другми нацистами?

Не удивлюсь, если и этот в солдатики играет... pic.twitter.com/N2oQgSYpzq — Valentine Kleyner (@v_kleyner) September 5, 2019

Другие пользователи удивились демонстрации ледокола представителю Индии, которая не граничит с водами, в которых необходимо использовать ледоколы, и предложили в дальнейшем развивать подобный принцип.

Даёшь Индусам - ледоколы, африканцам - снегоходы! — Wizz 🇺🇳 (@NatoManRM) September 4, 2019

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинец опозорил пропагандиста Путина в прямом эфире.

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