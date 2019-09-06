Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Прорыв "зеленого" автопрома в Британии: рынок показал 380% роста

8.4т Читать материал на украинском

В Британии спрос на электрокары за последний месяц вырос на рекордные 380%.

Об этом говорится в отчете британской организации SMTT, которая отмечает, что повышение спроса на электромобили совпало с общим понижением проса на авто других типов.

Зарядная станция Tesla

Зарядная станция Tesla

Новости
Украина может войти в ТОП стран по электрокарам: что для этого нужно сделать

По данным аналитиков, на территории Британии регистрации дизельных авто упали на 12%, при этом общая доля рынка таких автомобилей составила 26,4%.

Показатели машин с бензиновыми двигателями выросли на 1%, составляя 63,8% от общего количества купленных в августе машин.

Прорыв "зеленого" автопрома в Британии: рынок показал 380% роста

При этом на электромобили в Британии приходится 3,4% общего авто рынка.

В SMTT отмечают, что самыми продаваемыми за последний месяц были автомобили брендов: Volkswagen, Ford, Audi, Mercedes-Benz и Vauxhall.

Самый большой прирост продаж показали марки машин Porsche (+86%), Volvo (+20%), и Toyota (+16%).

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Англии произошел невиданный прорыв с заправками для электрокаров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "электрокары" на OBOZREVATEL.

Тема
электрокары
Место
Великобритания
Тег
электромобили
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Перепил Недо
Перепил Недо
Пиз"ец подкрался незаметно! Московская орда может начинать завязывать свои трубы в узелок-далее загнивание и СМЕРТЬ. Другого пути нет!. Поздравляю товарисчи!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel