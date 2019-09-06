Прорыв "зеленого" автопрома в Британии: рынок показал 380% роста

В Британии спрос на электрокары за последний месяц вырос на рекордные 380%.

Об этом говорится в отчете британской организации SMTT, которая отмечает, что повышение спроса на электромобили совпало с общим понижением проса на авто других типов.

Зарядная станция Tesla

По данным аналитиков, на территории Британии регистрации дизельных авто упали на 12%, при этом общая доля рынка таких автомобилей составила 26,4%.

Показатели машин с бензиновыми двигателями выросли на 1%, составляя 63,8% от общего количества купленных в августе машин.

При этом на электромобили в Британии приходится 3,4% общего авто рынка.

В SMTT отмечают, что самыми продаваемыми за последний месяц были автомобили брендов: Volkswagen, Ford, Audi, Mercedes-Benz и Vauxhall.

Самый большой прирост продаж показали марки машин Porsche (+86%), Volvo (+20%), и Toyota (+16%).

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Англии произошел невиданный прорыв с заправками для электрокаров.

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