Китайская компания Nio начала производство своего третьего электрического кроссовера EC6.

Об этом сообщает Electrive. Производство стало возможным благодаря соглашению с администрацией города Хэфэй, которая предоставила компании миллиард евро.

Электрический кроссовер NIO EC6 electrek.co

EC6 представляет собой купе-внедорожник с тремя различными аккумуляторами емкостью 70, 84 и 100 кВт-ч. Последний вариант – это новый аккумуляторный блок с жидкостным охлаждением от Nio, который даст EC6 пробег в 615 км

Полноприводная базовая версия NIO EC6 Sporty поставляется с двигателями мощностью 160 кВт (218 л.с.), которые предлагают комбинированную мощность 320 кВт (436 л.с.) и разгон от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды. В стандартную комплектацию входит литий-ионный аккумулятор с жидкостным охлаждением емкостью 70 кВт∙ч, обеспечивающий заявленный запас хода в 425 км.

Версия NIO EC6 Performance получит двигатель мощностью 160 кВт на передней оси и более мощный асинхронный двигатель мощностью 240 кВт на задней оси, которые суммарно вырабатывают 400 кВт (544 л.с.). Благодаря этому "скоростная" версия будет ускоряться до 100 км/ч за 4,7 секунды.

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