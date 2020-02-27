Китайська компанія Nio почала виробництво свого третього електричного кросовера EC6.

Про це повідомляє Electrive. Виробництво стало можливим завдяки угоді з адміністрацією міста Хефей, яка надала компанії мільярд євро.

Електричний кросовер NIO EC6 electrek.co

EC6 являє собою купе-позашляховик з трьома різними акумуляторами ємністю 70, 84 і 100 кВт-год. Останній варіант – це новий акумуляторний блок з рідинним охолодженням від Nio, який дасть EC6 пробіг в 615 км.

Повнопривідна базова версія NIO EC6 Sporty поставляється з двигунами потужністю 160 кВт (218 к.с.), які пропонують комбіновану потужність 320 кВт (436 к.с.) і розгін від 0 до 100 км/год за 5,6 секунди. У стандартну комплектацію входить літій-іонний акумулятор з рідинним охолодженням ємністю 70 кВт*год, що забезпечує заявлений запас ходу в 425 км.

Версія NIO EC6 Performance отримає двигун потужністю 160 кВт на передній осі і більш потужний асинхронний двигун потужністю 240 кВт на задній осі, які сумарно виробляють 400 кВт (544 к.с.). Завдяки цьому "швидкісна" версія буде прискорюватися до 100 км/год за 4,7 секунди.

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