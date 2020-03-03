У Німеччині показали дизайнерську версію Porsche Taycan з карбоновим обвісом

Агентство Exclusive Manufaktur, яке належить компанії Porsche, показало пакет зовнішніх доопрацювань SportDesign Carbon для електричного споркаров Taycan.

Про це повідомляє Autoblog. Незважаючи на вартість люксового електрокара, компанія намагається привернути до нього увагу максимально широкої аудиторії, зазначає видання.

Електромобіль Porsche Taycan autoblog.com

"Дизайнери агентства створили для електромобіля карбонові вставки на бічних спідницях, задньому дифузорі, а також спойлери на передньому і задньому бамперах. У поєднанні з неймовірним синім кольором кузова дані елементи роблять електромобіль просто приголомшливим", – відзначають автори.

Електромобіль Porsche Taycan autoblog.com

Крім того, для Taycan передбачили світлодіодні матричні фари з системою Dynamic Light System Plus зі зміненою тривимірною графікою, а також 21-дюймові колісні диски під колір кузова, виготовлені з кованого і фрезерованного карбону.

Електромобіль Porsche Taycan autoblog.com

У салоні Taycan Turbo також знайшлося місце карбону. Елементи з вуглецевого волокна з'явилися на кермі, порогах, дверних накладках і центральному тунелі.

Вартість такого пакета, а також коли він буде доступний до замовлення, виробник поки не розкриває.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині премію "Автомобіль 2020 року" (GCOTY) отримав електрокар Porsche Taycan, який у фіналі змагався за перше місце з BMW 3-Series G20 і Opel Corsa.

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