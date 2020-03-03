Головна Новини
3 березня • оновлено в 07:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

У Німеччині показали дизайнерську версію Porsche Taycan з карбоновим обвісом

909
Читати матеріал російською

Агентство Exclusive Manufaktur, яке належить компанії Porsche, показало пакет зовнішніх доопрацювань SportDesign Carbon для електричного споркаров Taycan.

Про це повідомляє Autoblog. Незважаючи на вартість люксового електрокара, компанія намагається привернути до нього увагу максимально широкої аудиторії, зазначає видання.

Електромобіль Porsche Taycan

Електромобіль Porsche Taycan

autoblog.com

"Дизайнери агентства створили для електромобіля карбонові вставки на бічних спідницях, задньому дифузорі, а також спойлери на передньому і задньому бамперах. У поєднанні з неймовірним синім кольором кузова дані елементи роблять електромобіль просто приголомшливим", – відзначають автори.

Електромобіль Porsche Taycan

Електромобіль Porsche Taycan

autoblog.com

Крім того, для Taycan передбачили світлодіодні матричні фари з системою Dynamic Light System Plus зі зміненою тривимірною графікою, а також 21-дюймові колісні диски під колір кузова, виготовлені з кованого і фрезерованного карбону.

Електромобіль Porsche Taycan

Електромобіль Porsche Taycan

autoblog.com

У салоні Taycan Turbo також знайшлося місце карбону. Елементи з вуглецевого волокна з'явилися на кермі, порогах, дверних накладках і центральному тунелі.

Вартість такого пакета, а також коли він буде доступний до замовлення, виробник поки не розкриває.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині премію "Автомобіль 2020 року" (GCOTY) отримав електрокар Porsche Taycan, який у фіналі змагався за перше місце з BMW 3-Series G20 і Opel Corsa.

Коли в Україні заборонять весь пластик - дізнайся першим в Telegram GreenOboz

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина
Теги
Porsche електромобілі Green Oboz
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
У нас такие в любом гараже дядя Ваня обтягивает..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги