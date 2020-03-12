В Беларуси закупили бюджетные китайские электрокары для создания отечественного аналога

Руководство беларусского завода "Белджи" закупило партию китайских электромобилей Geely Geometry A, чтобы провести испытания перед началом их производства на территории страны.

Таким образом руководство предприятия выполняет указ президента республики Александра Лукашенко о "развитии электротранспорта в стране", сообщает портал Тут Бай. Ранее глава государства заявил, что стране нужен импульс по созданию собственных электромобилей, и привел в пример автомобили марки Tesla.

Электромобиль Geely Geometry A vercity.ru

"Наш завод привез в Беларусь четыре экземпляра китайского электрокара Geely Geometry A. Пока – для испытаний и изучения спроса. Цены пока не объявлены. О производстве электромобиля речь пока не идет", – заявил директор СЗАО "Белджи" Геннадий Свидерский.

Электромобиль Geely Geometry A auto.tut.by

По словам чиновника, сейчас в Беларуси хотят изучить технические характеристики авто и изучить факторы, которые влияют на формирование цены. В качестве основной цели является снижение себестоимости и создания "конкурентной среды", подчеркивают в руководстве завода.

Электромобиль Geely Geometry A auto.tut.by

Электромобиль Geely Geometry A представляет собой седан с мотором мощностью 163 л. с., который способен разгоняться до "сотни" за 8,8 секунды. Китайские инженеры оснастили его литий-ионной батареей в двух вариантах емкости: версия на 51,9 кВт-ч способна дать запас хода в 410 км, а батарея на 61,9 кВт-ч позволяет проехать 500 км.

Заявленный средний расход энергии – 13,5 кВт-ч на 100 км. При этом на заводе уже сейчас выяснили, что при температурах, близких к нулевой, батареи не достигают заявленных характеристик. При этом на фирменной зарядной станции автомобиль заряжается с 30 до 80% за 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что купил электромобиль Tesla Model S для того, чтобы создать отечественный аналог недорогого и качественного электрокара.

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