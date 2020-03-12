У Білорусі закупили бюджетні китайські електрокари для створення вітчизняного аналога

Керівництво білоруського заводу "Белджі" закупило партію китайських електромобілів Geely Geometry A, щоб провести випробування перед початком їх виробництва на території країни.

Таким чином керівництво підприємства виконує указ президента республіки Олександра Лукашенка про "розвиток електротранспорту в країні", повідомляє портал Тут Бай. Раніше глава держави заявив, що країні потрібен імпульс щодо створення власних електромобілів, і привів у якості прикладу автомобілі марки Tesla.

Електромобіль Geely Geometry A vercity.ru

"Наш завод привіз до Білорусі чотири примірники китайського електрокара Geely Geometry A. Поки – для випробувань і вивчення попиту. Ціни поки не оголошені. Про виробництво електромобіля мова поки не йде", – заявив директор СЗАТ "Белджі" Геннадій Свідерський.

Електромобіль Geely Geometry A auto.tut.by

За словами чиновника, зараз у Білорусі хочуть вивчити технічні характеристики авто і вивчити фактори, які впливають на формування ціни. В якості основної мети вибрано зниження собівартості і створення "конкурентного середовища", підкреслюють в керівництві заводу.

Електромобіль Geely Geometry A auto.tut.by

Електрокар Geely Geometry A являє собою седан з мотором потужністю 163 л. с., який здатний розганятися до "сотні" за 8,8 секунди. Китайські інженери оснастили його літій-іонною батареєю в двох варіантах ємності: версія на 51,9 кВт-год здатна дати запас ходу в 410 км, а батарея на 61,9 кВт-год дозволяє проїхати 500 км.

Згідно з технічними характеристиками авто, заявлена середня витрата енергії становить 13,5 кВт*год на 100 км. При цьому на заводі вже зараз з'ясували, що при температурах, близьких до нуля, батареї не досягають заявлених характеристик.

Виробник також обіцяє, що на фірмовій зарядній станції автомобіль можна зарядити з 30 до 80% за 30 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що купив електромобіль Tesla Model S для того, щоб створити вітчизняний аналог недорогої і якісної електрокара.

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