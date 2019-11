Tesla показала екстремальні випробування свого електрокара у Китаї: відео

Компанія Tesla провела екстремальні випробування електромобіля Model 3 на випробувальному стенді фабрики Gigafactory 3 в Китаї.

Про це повідомляє Electrek. Видання зазначає, що про процес проведення серії тестів написав власник аккаунта Jay in Shanghai в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На відео видно, як електромобіль Model 3 їде по заповненому водою тестовому полігону. Виходячи з зовнішнього вигляду електромобіля не ясно, чи використовується для випробувань стандартна версія авто, або модифікована для екстремальних умов.

Варто відзначити, що раніше глава Tesla Ілон Маск стверджував, що універсальність електрокарів компанії дозволяє використовувати їх "в якості човнів протягом короткого часу". Про це він заявив, коментуючи ролик з мережі, в якому Tesla виїжджає з заповненого водою тунелю.

We * def * do not recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation.