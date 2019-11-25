Tesla показала екстремальні випробування свого електрокара у Китаї: відео

Компанія Tesla провела екстремальні випробування електромобіля Model 3 на випробувальному стенді фабрики Gigafactory 3 в Китаї.

Про це повідомляє Electrek. Видання зазначає, що про процес проведення серії тестів написав власник аккаунта Jay in Shanghai в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електрокоар Tesla Model 3 teslarati.com

На відео видно, як електромобіль Model 3 їде по заповненому водою тестовому полігону. Виходячи з зовнішнього вигляду електромобіля не ясно, чи використовується для випробувань стандартна версія авто, або модифікована для екстремальних умов.

Варто відзначити, що раніше глава Tesla Ілон Маск стверджував, що універсальність електрокарів компанії дозволяє використовувати їх "в якості човнів протягом короткого часу". Про це він заявив, коментуючи ролик з мережі, в якому Tesla виїжджає з заповненого водою тунелю.

We * def * do not recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation. - Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2016

При цьому видання відзначає, що раніше ЗМІ вже обговорювали проблеми, які виникають у електрокарів Tesla при попаданні в воду. Журналісти нагадали про випадок, коли в 2018 році один з користувачів електромобіля поскаржився, що у нього відпав передній бампер після "контакту з водою".

Виходячи з цього журналісти припустили, що компанія вирішила створити "захищену від повеней" версію Model 3. При цьому, згідно з гарантією, Tesla не покриває збитки від повені або водіння у глибокій воді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck з броньованим кузовом і армованими стеклами під час презентації в Лос-Анджелесі. У соціальних мережах окремої уваги удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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