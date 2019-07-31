США опублікували рейтинг електромобілів: переможець вас здивує

Агентство з охорони навколишнього середовища США представило рейтинг електрокарів по енергоефективності.

Найчастіше, говорячи про електромобілі, їх порівнюють за ціною і запасом ходу без підзарядки. Але не менш важливим показником є витрата електроенергії на 1 км. За інформацією Insideevs, Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) ранжували автомобілі на електротязі, відштовхуючись в першу чергу від цього показника.

Першість у рейтингу взяв Hyundai Ioniq Electric 2019, який в комбінованому режимі витрачає мінімально можливі 154 Вт * год/км, а при їзді по трасі – 140 Вт * год/км.

Tesla Model 3, хоч і краще її на хайвеї, все ж поступається переможцю в комбінованій їзді – 157 Вт * год/км.

ТОП-3 найбільш енергоефективних електромобілів за версією EPA:

Hyundai IONIQ Electric –248 Вт*год/миль (154 Вт*год/км)

Tesla Model 3 Standard Range Plus – 253 Вт од/миль (157 Вт*год/км)

Стандартна модель Tesla Model 3 – 257 Вт*год/миль (160 Вт*год/км)

Нижче OBOZREVATEL наводить дві версії загальних таблиць: для миль і кілометрів.

Споживання електроенергії в електромобілях (EPA) - 22 липень 2019 г. (в милях)

Споживання електроенергії в електромобілях - 22 липень 2019 г. (милі) скріншот

Споживання електроенергії в електромобілях (EPA) - 22 липень 2019 г. (в кілометрах)

Споживання електроенергії в електромобілях - 22 липень 2019 г. (км) скріншот

* Наведені цифри включають втрати під час зарядки (зазвичай кілька відсотків).

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