Схрестили Porsche і Tesla: в США створили "неможливий" електрокар

У США тюнінг-ательє перетворило класичний Porsche 911 на електрокар з мотором Tesla і запропонувало бажаючим взяти участь в його розіграші.

Про це повідомляє Electrek. Переможець крім самого електромобіля також отримає $20 тисяч, зазначає видання.

Електромобіль Porsche з двигуном Tesla electrek.co

В ательє розповіли, що автівку було побудовано на базі оригінального купе Porsche 911 1968 року. Електрокар отримав автоматичну трансмісію RWD і силовий агрегат від Tesla Model S P85 (500 л. с.). Акумулятори дозволяють проїхати на купе близько 190 км без підзарядок.

Разом з тим, зовні раритетне Porsche повністю зберегло свою зовнішність. В ательє особливий акцент зробили на дивовижному кольорі авто – ірландський зелений.

Електромобіль Porsche з двигуном Tesla electrek.co

Також в повідомленні говориться, що авто обладнано зарядним портом другого рівня і невелико. сонячною панеллю, а також дисковими гальмами, світлодіодним оптикою, звуковою системою з динаміками Alpine і сабвуфером.

Крім того, був модернізований салон і під панеллю приладів навіть з'явився невеликий дисплей.

Електромобіль Porsche з двигуном Tesla electrek.co

Щодо розіграшу повідомляється, що він проводиться спільно з автомобільним музеєм Петерсона. Для виграшу потрібно придбати купон-пожертвування, який коштує від $ 10 до $ 100. Від розміру внеску збільшуються шанси на перемогу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що електромобілі Porsche Taycan в Україні розкупили задовго до офіційної презентації, яка призначена на 20 березня.

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