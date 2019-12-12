Самокат Xiaomi потрапив до списку найкращих гаджетів людства

Видання The Verge включило електричний самокат M365 від компанії Xiaomi до списку 100 найбільш значущих пристроїв, які "визначили життя навколо нас в останні десять років".

Про це йдеться в списку на сайті видання. Автори відзначають, що саме цей самокат став причиною світового буму на подібні засоби переміщення в межах міста.

Електричний самокат M365 від компанії Xiaomi topspeed.com

"Не дивлячись на те, що компанія Xiaomi більше відома своїми смартфонами і фітнес-обладнанням, електричний скутер M365, ймовірно, став найбільш значущим в минулому десятилітті – без нього не було б буму електронних скутерів, не було б суперечок про недостатню інфраструктуру в США, не було б таких гучних слів, як "мікромобільность", – відзначають журналісти.

Електричний самокат M365 від компанії Xiaomi topspeed.com

Журналісти підкреслюють, що з часом більшість компаній, які займаються послугами прокату велосипедів, скутерів і самокатів, відмовилися від моделі M365 через знайдені в ньому технічні недоліки. Однак це не завадило Xiaomi використати ситуацію для вирішення наступного амбітного завдання: створення повністю автономних триколісних скутерів, підкреслюють автори.

Відзначимо, що журналісти The Verge не ставили за мету створити максимально серйозний рейтинг і підійшли до складання списку з гумором. Наприклад, на 12-му рядку опинився телевізійний пульт з кнопкою "Netflix", на 24-й розташувалися попсокети (аксесуар, який прикріплюють на задню частину корпусу гаджета, щоб пристрій було зручніше тримати в руці. – Oboz), на 26-му місці – пошкоджений кабель Lightning для техніки Apple.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Moby Product з Ірландії показала потужний електричний скутер YX One, створений для пересування по пересіченій місцевості.

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