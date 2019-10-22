"Буде краще в усіх відношеннях": в Tesla розповіли про новий електрокар

Новий електрокар Tesla Roadster 2 отримає запас ходу в 1000 км при максимальній швидкості в 400 км/год.

Про це повідомляє портал Teslarati з посиланням на заяву головного дизайнера компанії Франца фон Хольцхаузена. За його словами, спортивний електромобіль з моменту першої демонстрації "постійно розвивається та еволюціонує".

teslarati.com

"Він стане краще ніж все те, що ми показували. У всіх відношеннях. Але для розвитку потрібно більше часу", – заявив представник Tesla.

Виходячи із заяв дизайнера, Rodster 2 отримає запас ходу на 1000 кілометрів при максимальній швидкості в 400 км/год і здатності розганятися до 100 км/год за 1,9 секунди. Заявлені в компанії характеристики вже викликали недовіру аналітиків, які пропонують не поспішати з висновками, як оптимістичними, так і скептичними.

Tesla Roadster teslarati.com

Також варто нагадати, як раніше Ілон Маск відзначав, що базова версія Roadster 2 буде розганятися до 100 км год за 2,1 секунди. Однак, незважаючи на розбіжності даних співробітників Tesla, заявлені характеристики електричного суперкара істотно перевершують параметри його конкурентів.

За словами Маска, компанія буде випускати близько 10 тис. Roadster 2 в рік при ціні в $200 тис. З одного боку, ці показники вищі, ніж у таких нішевих гіперкарів, як Pagani або Koenigsegg. З іншого боку, вони не дотягують до промислових масштабів електрокарів рівня Model 3.

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