Porsche вперше показала гоночний електромобіль 99X Electric: як він виглядає

Компанія Porsche показала свій перший експериментальний болід Porsche 99X Electric для участі в сезоні Formula E 2019/2020.

Презентація пройшла в штаб-квартирі Porsche за участю професійних пілотів Ніла Яні та Андре Лоттерера під час чотиригодинної трансляції на стрімінговой платформі Twitch, популярної серед геймерів і відеоблогерів.

Експериментальний болід Porsche 99X Electric для гонок Formula E porsche.com

"Це була унікальна презентація, на відміну від усього, що світ автоспорту коли-небудь відчував. Здорово, що Porsche відкриває нові горизонти і привертає молоде покоління", - заявив Яні, коментуючи факт проведення презентації в форматі ігрового стріму на Twitch.

Розробники боліда підкреслюють, що завдяки правилам Formula E, які передбачають використання стандартизованого шасі та стандартної батареї, змогли встановити фірмову трансмісію Porsche E-Performance.

Porsche 99X Electric використовує 800-вольтну технологію, яка також застосовувалася при створенні електромобіля Porsche Taycan, і синхронний двигун з постійними магнітами, що дозволяє оптимізувати концепцію приводу і забезпечити високу ефективність управління енергією боліда.

Інженери стверджують, що їх дітище здатне розігнатися з 0 до 100 км/год за 2,8 секунди і розвинути максимальну швидкість в 280 км/ч при вазі в 900 кг.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував, як перший електромобіль Porsche зробив тестовий заїзд.

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