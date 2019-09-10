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10 сентября • обновлено в 22:27
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Нардеп из "Слуги народа" приехал в Раду на "умном велосипеде": фотофакт

7.3т Читать материал на украинском

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", 28-летний Александр Горенюк приехал в центр Киева на заседание парламента на электровелосипеде.

Об этом сообщает издание Страна.ua, которое опубликовало фотографии нардепа и предположило, что "народный избранник" использовал велосипед от компании Xiaomi.

Александр Горенюк приехал в Раду на электровелосипеде

Александр Горенюк приехал в Раду на электровелосипеде

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По данным издания, электровелосипед этой марки можно купить примерно за 17 тысяч гривен. Причем устройство способно развивать скорость до 25 км/ч при запасе хода в 45 километров благодаря съемному аккумулятору из 20 батарей Panasonic 18650, на полную зарядку которого придется потратить порядка 3 часов.

Велосипед также способен показывать информацию о поездке в режиме реального времени, поэтому считается "умным устройством".

Александр Горенюк около здания Верховной Рады в Киеве

Александр Горенюк около здания Верховной Рады в Киеве

strana.ua

Александр Горенюк около здания Верховной Рады в Киеве

Александр Горенюк около здания Верховной Рады в Киеве

strana.ua

На электробайке можно ездить без помощи электротяги и при содействии мотора. Велосипед сам вычислит, когда вы прикладываете максимальное усилие, чтобы активировать электродвигатель.

Xiaomi QiCycle управляется бортовым компьютером и при помощи фирменного приложения для смартфонов на Android и iOS, которое показывает основные показатели ‒ пробег, состояние аккумулятора, скорость, настройки.

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Подключается смартфон к велосипеду с помощью QR-кода на бортовом компьютере, который нужно считать с помощью приложения QiCycle на смартфоне. После этого автоматически включается Bluetooth и происходит сопряжение.

Также стоит отметить, что цена ближайших аналогов Xiaomi Qicycle Bike от компаний Gocycle (таким пользуется мэр Киева Виталий Кличко), Enzo и IZIP в несколько раз превышает стоимость "умного китайца" – их цена может доходить до $5 тысяч и выше.

Напомним, что Александр Горенюк стал депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" после победы на 136-м мажоритарном округе в Суворовском районе Одессы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Skoda создала необычный электровелосипед.

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Тема
электрокары
Персона
Александр Горенюк
Место
Украина Киев
Тег
электромобили
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