Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Нардеп зі "Слуги народу" приїхав у Раду на "розумному велосипеді": фотофакт

7.4т Читати матеріал російською

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", 28-річний Олександр Горенюк приїхав у центр Києва на засідання парламенту на електровелосипеді.

Про це повідомляє видання Страна.ua, яке опублікувало фотографії нардепа і припустило, що "народний обранець" використовував велосипед від компанії Xiaomi.

Олександр Горенюк приїхав в Раду на електровелосипеді

Олександр Горенюк приїхав в Раду на електровелосипеді

Новини
В Китай на "сонячному" велосипеді: незвичайний мандрівник заїхав в Київ

За даними видання, електровелосипед цієї марки можна купити приблизно за 17 тисяч гривень. До того ж пристрій може розвивати швидкість до 25 км/год, в той час як запас ходу становить 45 кілометрів, завдяки знімному акумулятору з 20 батарей Panasonic 18650, на повну зарядку якого доведеться витратити приблизно 3 години.

Велосипед також здатний показувати інформацію про поїздку в режимі реального часу, тому вважається "розумним пристроєм".

Олександр Горенюк біля будівлі Верховної Ради в Києві

Олександр Горенюк біля будівлі Верховної Ради в Києві

strana.ua

Олександр Горенюк біля будівлі Верховної Ради в Києві

Олександр Горенюк біля будівлі Верховної Ради в Києві

strana.ua

На електробайку можна їздити без допомоги електротяги й із задіюванням мотора. Велосипед сам вирахує, коли ви докладаєте максимальне зусилля, щоб активувати електродвигун.

Xiaomi QiCycle управляється бортовим комп'ютером і за допомогою фірмового додатка для смартфонів на Android і iOS, який показує основні показники – пробіг, стан акумулятора, швидкість, налаштування.

Новини
Parilla Carbon – позашляховий супер електровелосипед з крутим дизайном

Підключається смартфон до велосипеда за допомогою QR-коду на бортовому комп'ютері, який потрібно просканувати за допомогою програми QiCycle на смартфоні. Після цього автоматично включається Bluetooth і відбувається сполучення.

Також варто зазначити, що ціна найближчих аналогів Xiaomi Qicycle Bike від компаній Gocycle (таким користується мер Києва Віталій Кличко), Enzo і IZIP в декілька разів перевищує вартість "розумного китайця" – їхня ціна може доходити до $5 тисяч і вище.

Нагадаємо, що Олександр Горенюк став депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" після перемоги на 136-му мажоритарному окрузі в Суворовському районі Одеси.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Skoda створила незвичайний електровелосипед.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "електрокари" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
електрокари
Особа
Олександр Горенюк
Місце
Україна Київ
Тег
електромобілі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel