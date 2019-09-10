Нардеп зі "Слуги народу" приїхав у Раду на "розумному велосипеді": фотофакт

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", 28-річний Олександр Горенюк приїхав у центр Києва на засідання парламенту на електровелосипеді.

Про це повідомляє видання Страна.ua, яке опублікувало фотографії нардепа і припустило, що "народний обранець" використовував велосипед від компанії Xiaomi.

Олександр Горенюк приїхав в Раду на електровелосипеді

За даними видання, електровелосипед цієї марки можна купити приблизно за 17 тисяч гривень. До того ж пристрій може розвивати швидкість до 25 км/год, в той час як запас ходу становить 45 кілометрів, завдяки знімному акумулятору з 20 батарей Panasonic 18650, на повну зарядку якого доведеться витратити приблизно 3 години.

Велосипед також здатний показувати інформацію про поїздку в режимі реального часу, тому вважається "розумним пристроєм".

Олександр Горенюк біля будівлі Верховної Ради в Києві strana.ua

Олександр Горенюк біля будівлі Верховної Ради в Києві strana.ua

На електробайку можна їздити без допомоги електротяги й із задіюванням мотора. Велосипед сам вирахує, коли ви докладаєте максимальне зусилля, щоб активувати електродвигун.

Xiaomi QiCycle управляється бортовим комп'ютером і за допомогою фірмового додатка для смартфонів на Android і iOS, який показує основні показники – пробіг, стан акумулятора, швидкість, налаштування.

Підключається смартфон до велосипеда за допомогою QR-коду на бортовому комп'ютері, який потрібно просканувати за допомогою програми QiCycle на смартфоні. Після цього автоматично включається Bluetooth і відбувається сполучення.

Також варто зазначити, що ціна найближчих аналогів Xiaomi Qicycle Bike від компаній Gocycle (таким користується мер Києва Віталій Кличко), Enzo і IZIP в декілька разів перевищує вартість "розумного китайця" – їхня ціна може доходити до $5 тисяч і вище.

Нагадаємо, що Олександр Горенюк став депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" після перемоги на 136-му мажоритарному окрузі в Суворовському районі Одеси.

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