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5 марта • обновлено в 15:15
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Культовый автопроизводитель Cadillac анонсировал свой первый электромобиль

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Концерн Cadillac в апреле 2020 года официально покажет свой первый электрический кроссовер Lyriq.

Благодаря продвинутой батарейной системе Ultium, запас хода авто составит более 640 км, сообщает издание Car and Driver. При этом в продаже авто появится не раньше 2021 года.

Электромобиль Cadillac Lyriq

Электромобиль Cadillac Lyriq

autonews.com

По словам производителя, Lyriq построен на совершенно новой электрической платформе. Она достаточно гибкая, поэтому на ней можно делать машины с передним, задним и полным приводом.

Кроссовер получил современный спортивный дизайн, люксовый салон, большой набор полезного оборудования, а также передовые системы коммуникации и развлечений, а также системы активной безопасности.

Батарея Ultium от концерна General Motors работает под напряжением до 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 кВт. У нее будет несколько вариантов емкости. Топовая версия Lyriq с самой емкой батареей сможет на одной подзарядке проехать примерно 644 км.

До 100 км/ч Lyriq сможет разогнаться всего за 3 секунды. При этом максимальная скорость авто все еще не была озвучена.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США тюнинг-ателье превратило классический Porsche 911 в электрокар с мотором Tesla и предложило желающим принять участие в его розыгрыше.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили
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