Концерн Cadillac в апреле 2020 года официально покажет свой первый электрический кроссовер Lyriq.

Благодаря продвинутой батарейной системе Ultium, запас хода авто составит более 640 км, сообщает издание Car and Driver. При этом в продаже авто появится не раньше 2021 года.

Электромобиль Cadillac Lyriq autonews.com

По словам производителя, Lyriq построен на совершенно новой электрической платформе. Она достаточно гибкая, поэтому на ней можно делать машины с передним, задним и полным приводом.

Кроссовер получил современный спортивный дизайн, люксовый салон, большой набор полезного оборудования, а также передовые системы коммуникации и развлечений, а также системы активной безопасности.

Батарея Ultium от концерна General Motors работает под напряжением до 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 кВт. У нее будет несколько вариантов емкости. Топовая версия Lyriq с самой емкой батареей сможет на одной подзарядке проехать примерно 644 км.

До 100 км/ч Lyriq сможет разогнаться всего за 3 секунды. При этом максимальная скорость авто все еще не была озвучена.

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