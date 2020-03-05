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5 березня • оновлено в 15:17
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Культовий автовиробник Cadillac анонсував свій перший електромобіль

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Концерн Cadillac в квітні 2020 офіційно покаже свій перший електричний кросовер Lyriq.

Завдяки новітній батарейній системі Ultium, запас ходу авто складе більш 640 км, повідомляє видання Car and Driver. При цьому в продажу авто з'явиться не раніше 2021 року.

Електромобіль Cadillac Lyriq

Електромобіль Cadillac Lyriq

autonews.com

За словами виробника, Lyriq побудований на абсолютно новій електричної платформі. Вона досить гнучка, тому на ній можна робити машини з переднім, заднім і повним приводом.

Кросовер отримав сучасний спортивний дизайн, люксовий салон, великий набір корисного устаткування, а також передові системи комунікації та розваг, а також системи активної безпеки.

Батарея Ultium від концерну General Motors працює під напругою до 800 вольт і підтримує зарядку потужністю до 350 кВт. У неї буде кілька варіантів ємності. Топова версія Lyriq з самої ємної батареєю зможе на одній зарядці проїхати приблизно 644 км.

До 100 км/год Lyriq зможе розігнатися всього за 3 секунди. При цьому максимальна швидкість авто все ще не була озвучена.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США тюнінг-ательє перетворило класичний Porsche 911 в електрокар з мотором Tesla і запропонувало бажаючим взяти участь в його розіграші.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі
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