Концерн Cadillac в квітні 2020 офіційно покаже свій перший електричний кросовер Lyriq.

Завдяки новітній батарейній системі Ultium, запас ходу авто складе більш 640 км, повідомляє видання Car and Driver. При цьому в продажу авто з'явиться не раніше 2021 року.

Електромобіль Cadillac Lyriq autonews.com

За словами виробника, Lyriq побудований на абсолютно новій електричної платформі. Вона досить гнучка, тому на ній можна робити машини з переднім, заднім і повним приводом.

Кросовер отримав сучасний спортивний дизайн, люксовий салон, великий набір корисного устаткування, а також передові системи комунікації та розваг, а також системи активної безпеки.

Батарея Ultium від концерну General Motors працює під напругою до 800 вольт і підтримує зарядку потужністю до 350 кВт. У неї буде кілька варіантів ємності. Топова версія Lyriq з самої ємної батареєю зможе на одній зарядці проїхати приблизно 644 км.

До 100 км/год Lyriq зможе розігнатися всього за 3 секунди. При цьому максимальна швидкість авто все ще не була озвучена.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США тюнінг-ательє перетворило класичний Porsche 911 в електрокар з мотором Tesla і запропонувало бажаючим взяти участь в його розіграші.

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