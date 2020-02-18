Илон Маск уличил Билла Гейтса в лицемерии из-за электромобилей

Глава компании Tesla Илон Маск негативно отозвался о своем опыте общения с миллиардером Биллом Гейтсом.
Об этом бизнесмен написал в Twitter, комментируя новость о покупке Гейтсом электромобиля Porsche Taycan. Решение основателя Microsoft вызвало неоднозначную реакцию в сети.
Илон Маск и Билл Гейтс
toiimg.com
Во время недавнего интервью, обсуждая проблему сокращения выбросов СО2 для замедления изменения климата, Билл Гейтс назвал производителей авто "одним из самых обнадеживающих" секторов, который принимает меры в этом направлении. При этом миллиардер считает Tesla лидером в этом процессе.
Впоследствии миллиардер заявил, что купил себе спортивный электромобиль Porsche Taycan. Он назвал авто "очень, очень крутым", но пожаловался на высокую цену и отметил, что на зарядку электромобилей уходит много времени.
Заявление основателя Microsoft вызвало волну критических комментариев в Twitter. В частности, блогер Tesletter отметил, что разочарован решением Гейтса купить Porsche Taycan, а не Tesla. Его высказывание прокомментировал сам Илон Маск.
"Я не в восторге от разговоров с Гейтсом, если честно", – заявил глава Tesla.
My conversations with Gates have been underwhelming tbh— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020
Ранее OBOZREVATEL писал о заявлении Илона Маска, который отметил, что ключевыми качествами бизнесмена, который хочет добиться успеха, являются гибкость и готовность менять свой образ мышления.
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