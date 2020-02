Илон Маск уличил Билла Гейтса в лицемерии из-за электромобилей

Глава компании Tesla Илон Маск негативно отозвался о своем опыте общения с миллиардером Биллом Гейтсом.

Об этом бизнесмен написал в Twitter, комментируя новость о покупке Гейтсом электромобиля Porsche Taycan. Решение основателя Microsoft вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Во время недавнего интервью, обсуждая проблему сокращения выбросов СО2 для замедления изменения климата, Билл Гейтс назвал производителей авто "одним из самых обнадеживающих" секторов, который принимает меры в этом направлении. При этом миллиардер считает Tesla лидером в этом процессе.

Впоследствии миллиардер заявил, что купил себе спортивный электромобиль Porsche Taycan. Он назвал авто "очень, очень крутым", но пожаловался на высокую цену и отметил, что на зарядку электромобилей уходит много времени.

Заявление основателя Microsoft вызвало волну критических комментариев в Twitter. В частности, блогер Tesletter отметил, что разочарован решением Гейтса купить Porsche Taycan, а не Tesla. Его высказывание прокомментировал сам Илон Маск.

"Я не в восторге от разговоров с Гейтсом, если честно", – заявил глава Tesla.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh