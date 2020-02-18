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18 февраля • обновлено в 16:37
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Илон Маск уличил Билла Гейтса в лицемерии из-за электромобилей

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Глава компании Tesla Илон Маск негативно отозвался о своем опыте общения с миллиардером Биллом Гейтсом.

Об этом бизнесмен написал в Twitter, комментируя новость о покупке Гейтсом электромобиля Porsche Taycan. Решение основателя Microsoft вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Илон Маск и Билл Гейтс

Илон Маск и Билл Гейтс

toiimg.com

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Во время недавнего интервью, обсуждая проблему сокращения выбросов СО2 для замедления изменения климата, Билл Гейтс назвал производителей авто "одним из самых обнадеживающих" секторов, который принимает меры в этом направлении. При этом миллиардер считает Tesla лидером в этом процессе.

Впоследствии миллиардер заявил, что купил себе спортивный электромобиль Porsche Taycan. Он назвал авто "очень, очень крутым", но пожаловался на высокую цену и отметил, что на зарядку электромобилей уходит много времени.

Заявление основателя Microsoft вызвало волну критических комментариев в Twitter. В частности, блогер Tesletter отметил, что разочарован решением Гейтса купить Porsche Taycan, а не Tesla. Его высказывание прокомментировал сам Илон Маск.

"Я не в восторге от разговоров с Гейтсом, если честно", – заявил глава Tesla.

Ранее OBOZREVATEL писал о заявлении Илона Маска, который отметил, что ключевыми качествами бизнесмена, который хочет добиться успеха, являются гибкость и готовность менять свой образ мышления.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персоны
Илон Маск Билл Гейтс
Теги
Green Oboz электромобили Tesla
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Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Для Билла что-то может быть дорогим?
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Он Алекс
Он Алекс
Діонісьєв Слава, конечно, он ведь деньги зарабатывает своим трудом, а не ворует.. ещё миллиарды тратит на благотворительность
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