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18 лютого • оновлено в 16:41
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Ілон Маск викрив Білла Гейтса у лицемірстві через електромобілі

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Глава компанії Tesla Ілон Маск негативно відгукнувся щодо свого досвіду спілкування з мільярдером Біллом Гейтсом.

Про це бізнесмен написав уTwitter, коментуючи новину про купівлю Гейтсом електромобіля Porsche Taycan. Рішення засновника Microsoft викликало неоднозначну реакцію в мережі.

Ілон Маск і Білл Гейтс

Ілон Маск і Білл Гейтс

toiimg.com

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Під час нещодавнього інтерв'ю, обговорюючи проблему скорочення викидів СО2 для уповільнення зміни клімату, Білл Гейтс назвав виробників авто "одним із найбільш обнадійливих" секторів, який вживає заходів у цьому напрямку. При цьому мільярдер вважає Tesla лідером у цьому процесі.

Згодом мільярдер заявив, що купив собі спортивний електромобіль Porsche Taycan. Він назвав авто "дуже крутим", але поскаржився на високу ціну і зазначив, що на зарядку електромобілів витрачається багато часу.

Заява засновника Microsoft викликала хвилю критичних коментарів у Twitter. Зокрема, блогер Tesletter зазначив, що розчарований рішенням Гейтса купити Porsche Taycan, а не Tesla. Його висловлювання прокоментував сам Ілон Маск.

"Я не в захваті від розмов із Гейтсом, якщо чесно", – заявив глава Tesla.

Раніше OBOZREVATEL писав про заяву Ілона Маска, який зазначив, що ключовими якостями бізнесмена, який хоче домогтися успіху, є гнучкість і готовність змінювати свій образ мислення.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особи
Ілон Маск Білл Гейтс
Теги
Green Oboz електромобілі Tesla
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Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Для Билла что-то может быть дорогим?
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Он Алекс
Он Алекс
Діонісьєв Слава, конечно, он ведь деньги зарабатывает своим трудом, а не ворует.. ещё миллиарды тратит на благотворительность
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