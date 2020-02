Ілон Маск викрив Білла Гейтса у лицемірстві через електромобілі

Глава компанії Tesla Ілон Маск негативно відгукнувся щодо свого досвіду спілкування з мільярдером Біллом Гейтсом.

Про це бізнесмен написав уTwitter, коментуючи новину про купівлю Гейтсом електромобіля Porsche Taycan. Рішення засновника Microsoft викликало неоднозначну реакцію в мережі.

Під час нещодавнього інтерв'ю, обговорюючи проблему скорочення викидів СО2 для уповільнення зміни клімату, Білл Гейтс назвав виробників авто "одним із найбільш обнадійливих" секторів, який вживає заходів у цьому напрямку. При цьому мільярдер вважає Tesla лідером у цьому процесі.

Згодом мільярдер заявив, що купив собі спортивний електромобіль Porsche Taycan. Він назвав авто "дуже крутим", але поскаржився на високу ціну і зазначив, що на зарядку електромобілів витрачається багато часу.

Заява засновника Microsoft викликала хвилю критичних коментарів у Twitter. Зокрема, блогер Tesletter зазначив, що розчарований рішенням Гейтса купити Porsche Taycan, а не Tesla. Його висловлювання прокоментував сам Ілон Маск.

"Я не в захваті від розмов із Гейтсом, якщо чесно", – заявив глава Tesla.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh