Hyundai представить новий електрокар у стилі ретро: в мережу потрапили перші фото

Корейський автовиробник Hyundai представить електричний концепт-кар під назвою Hyundai 45 на Міжнародному автосалоні у Франкфурті (Німеччина) 10 вересня.
Про це пише "Автостат". Зовні електро-концепт "45" нагадує серійний Hyundai, який компанія випускала ще в 70-х роках 20-го століття. У релізі не називають ім'я, але схоже, що мова йде про Pony Coupe. Новий електрокар має всі ознаки сучасного прогресивного дизайну і демонструє еволюцію стилістики бренду.
45
Автостат
Творці назвали цей стиль "чуттєва спортивність", йдеться в повідомленні. Новий концепт-кар покликаний показати подальший напрямок розвитку дизайну автомобілів Hyundai, у тому числі електромобілів.
Серійний Hyundai Pony
365 news
Hyundai Pony Coupe Concept
365 news
Як раніше писав OBOZREVATEL, електричний Hyundai Ioniq зайняв перше місце в рейтингу електрокарів з енергоефективності від агентства з охорони навколишнього середовища США. Як виявилося, Hyundai Ioniq Electric 2019 комбінованому режимі витрачає мінімально можливі 154 Вт*год/км.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "електрокари" на сайті "OBOZREVATEL".