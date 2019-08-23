Hyundai представить новий електрокар у стилі ретро: в мережу потрапили перші фото

Корейський автовиробник Hyundai представить електричний концепт-кар під назвою Hyundai 45 на Міжнародному автосалоні у Франкфурті (Німеччина) 10 вересня.

Про це пише "Автостат". Зовні електро-концепт "45" нагадує серійний Hyundai, який компанія випускала ще в 70-х роках 20-го століття. У релізі не називають ім'я, але схоже, що мова йде про Pony Coupe. Новий електрокар має всі ознаки сучасного прогресивного дизайну і демонструє еволюцію стилістики бренду.

45 Автостат

Творці назвали цей стиль "чуттєва спортивність", йдеться в повідомленні. Новий концепт-кар покликаний показати подальший напрямок розвитку дизайну автомобілів Hyundai, у тому числі електромобілів.

Серійний Hyundai Pony 365 news

Hyundai Pony Coupe Concept 365 news

Як раніше писав OBOZREVATEL, електричний Hyundai Ioniq зайняв перше місце в рейтингу електрокарів з енергоефективності від агентства з охорони навколишнього середовища США. Як виявилося, Hyundai Ioniq Electric 2019 комбінованому режимі витрачає мінімально можливі 154 Вт*год/км.

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