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Hyundai представить новий електрокар у стилі ретро: в мережу потрапили перші фото

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Корейський автовиробник Hyundai представить електричний концепт-кар під назвою Hyundai 45 на Міжнародному автосалоні у Франкфурті (Німеччина) 10 вересня.

Про це пише "Автостат". Зовні електро-концепт "45" нагадує серійний Hyundai, який компанія випускала ще в 70-х роках 20-го століття. У релізі не називають ім'я, але схоже, що мова йде про Pony Coupe. Новий електрокар має всі ознаки сучасного прогресивного дизайну і демонструє еволюцію стилістики бренду.

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45

45

Автостат

Творці назвали цей стиль "чуттєва спортивність", йдеться в повідомленні. Новий концепт-кар покликаний показати подальший напрямок розвитку дизайну автомобілів Hyundai, у тому числі електромобілів.

Серійний Hyundai Pony

Серійний Hyundai Pony

365 news

Hyundai Pony Coupe Concept

Hyundai Pony Coupe Concept

365 news

Як раніше писав OBOZREVATEL, електричний Hyundai Ioniq зайняв перше місце в рейтингу електрокарів з енергоефективності від агентства з охорони навколишнього середовища США. Як виявилося, Hyundai Ioniq Electric 2019 комбінованому режимі витрачає мінімально можливі 154 Вт*год/км.

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Читайте всі новини по темі "електрокари" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
електрокари Світла енергія Життя в стилі еко
Місце
Південна Корея
Теги
електромобілі Green Oboz
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