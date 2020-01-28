Концерн General Motors анонсировал дату продаж "убийцы Tesla Cybertruck"

Американский концерн General Motors планирует осенью 2021 года начать производство электрического пикапа, который "может стать прямым конкурентом Tesla Cybertruck".

Об этом сообщает Car and Driver. Создание нового электромобиля компании запустят на базе завода в Детройте, который со временем полностью перейдет на производство электрокаров благодаря инвестициям в размере $2,2 млрд.

Концепт электромобиля General Motors motor1.com

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"Будущее нашего концерна будет полностью электрическим. Я не знаю, будем ли мы первыми на рынке, но мы точно будем лучшими. В будущем наш концерн сможет продемонстрировать лучше показатели скорости и гибкости, а также способность к масштабированию, что является гарантией успеха", – заявил президент концерна General Motors Марк Ройс.

Тизер нового электромобиля General Motors carbuzz.com

По мнению аналитиков, новый электрический пикап GM начнет должен составить прямую конкуренцию электрическим пикапам Tesla Cybertruck и Ford F-150. Эксперты издания Wall Street Journal также отмечают, что на заводе в Детройте может начаться производство новой линейки электрических внедорожников Hummer, и других электрических авто.

Кроме того, в дальнейшем на базе мощностей этого же завода будут производить беспилотное электрическое авто Cruise Origin, концепт которого был ранее продемонстрирован публике на выставке в Сан-Франциско. При этом аналитики отмечают, что выпуск беспилотника может быть отложен из-за проблем с разработкой программного обеспечения.

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