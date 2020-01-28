Концерн General Motors анонсував дату продажу "вбивці Tesla Cybertruck"

Американський концерн General Motors планує восени 2021 року розпочати виробництво електричного пікапа, який "може стати прямим конкурентом Tesla Cybertruck".

Про це повідомляє Car and Driver. Створення нового електромобіля компанії запустять на базі заводу в Детройті, який з часом повністю перейде на виробництво електрокарів завдяки інвестиціям в розмірі $2,2 млрд.

Концепт електромобіля General Motors motor1.com

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"Майбутнє нашого концерну буде повністю електричним. Я не знаю, чи будемо ми першими на ринку, але ми точно будемо кращими. В майбутньому наш концерн зможе продемонструвати кращі показники швидкості і гнучкості, а також здатність до масштабування, що є гарантією успіху", – заявив президент концерну General Motors Марк Ройс.

Тізер нового електромобіля General Motors carbuzz.com

На думку аналітиків, новий електричний пікап GM почне повинен скласти пряму конкуренцію електричним пікапам Tesla Cybertruck і Ford F-150. Експерти видання Wall Street Journal також відзначають, що на заводі в Детройті може початися виробництво нової лінійки електричних позашляховиків Hummer, а також інших електричних авто.

Крім того, в подальшому на базі потужностей цього ж заводу будуть виробляти безпілотне електричне авто Cruise Origin, концепт якого було раніше продемонстровано публіці на виставці в Сан-Франциско. При цьому аналітики відзначають, що випуск безпілотника може бути відкладено через проблеми з розробкою програмного забезпечення.

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