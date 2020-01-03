Bentley рассказала о создании люксового электромобиля: что известно

Руководство компании Bentley анонсировало создание своего первого электромобиля к 2025 году.

Об этом сообщает Engadget. Издание отмечает, что люксовое авто скорее всего получит твердотельный аккумулятор.

Концепт электромобиля Bentley EXP 100 GT bentleymotors.com

По словам исполнительного директора компании Адриана Холмарка, в будущем электрификация авто сыграет ключевую роль в судьбе автопроизводителя. При этом глава Bentley признается, что пока руководство концерна еще точно не знает, каким именно будет будущий электрокар.

"Нельзя просто так взять любое авто из тех, что уже были созданы, и превратить его в электромобиль, добавив аккумуляторы. Это потребует компромисса с точки зрения эффективности и запаса хода машины. Наша задача – сделать не просто электрический Bentley, а создать авто, которое будет соответствовать репутации нашей компании", – подчеркнул Холмарк.

По его словам, первый электрокар компании должен "сочетать мощность и приемлемый запас хода". При этом Холмарк признается – первый электромобиль компания сможет выпустить не раньше 2025 года, поскольку в данный момент на рынке нет приемлемого решения среди аккумуляторов необходимого размера и емкости.

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