"Це був шок": Sony несподівано показала концепт нового електрокара

Компанія Sony в США показала концепт власного електромобіля Vision-S. Керівництво концерну при цьому підкреслило бажання внести "вклад в майбутнє розвитку індустрії".

Про це повідомляє The Verge. Презентація електрокара сталася на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі.

Електромобіль Sony Vision-S theverge.com

За даними видання, електрокар було створено заради показу можливості "сили технологій" компанії Sony. Демонстраційна версія електромобіля отримала десятки різноманітних датчиків і сенсорів, систему об'ємного звучання і функцію постійного підключення до інтернету.

Сенсорні панелі в салоні електромобіля Sony Vision-S theverge.com

Інтер'єр електромобіля Sony Vision-S theverge.com

Електрокар також отримав систему розпізнавання жестів і наявності пасажирів в салоні авто. Партнерами компанії при оснащенні електромобіля виступили компанії Bosch і BlackBerry. При цьому на даний невідомо, чи надійде авто в серійне виробництво.

Презентація електромобіля Sony Vision-S theverge.com

Зовнішній вигляд електромобіля Sony Vision-S theverge.com

Екстер'єр електромобіля Sony Vision-S theverge.com

"Це був шок, якщо чесно. Компанія буквально відкрила себе заново", – заявив президент і засновник TECHnalysis Research, передає BBC.

Електрокар Sony Vision-S theverge.com

Демонстрація електрокара Sony Vision-S theverge.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації, причому згодом журналісти взагалі висловили сумніви в його існуванні.

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