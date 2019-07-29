Ще одна перевага для власників Tesla - Ілон Маск розповів про нову можливість

Засновник і виконавчий директор американської компанії з виробництва електромобілів Tesla Ілон Маск розповів про те, що скоро водії електрокарів Tesla зможуть користуватися новим сервісом.

На моніторах в салоні можна буде дивитися відео на YouTube або Netflix. Про це Маск написав в своєму Twitter. Важлива деталь - сервіс буде доступний тільки якщо електромобіль не рухається або перебуває в заторі. Таким чином в Tesla подбали про безпеку застосування новинки.

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Маск також пообіцяв користувачам незабутні відчуття завдяки об'ємному звуку і зручним сидінням.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Tesla може збанкрутувати за 10 місяців, якщо радикально не перегляне бюджет. Тоді Маск анонсував ініціативу з урізання витрат, щоб уникнути банкрутства.

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