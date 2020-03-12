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12 марта • обновлено в 16:39
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/ Электротранспорт

Электромобили назвали серьезной угрозой для Украины из-за токсичности аккумуляторов

2.1т
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Развитие спроса на электромобили в Украине создает проблему утилизации аккумуляторов, которые угрожают экологии страны из-за наличия высокотоксичных и опасных для жизни материалов.

Об этом сообщает DW. Журналисты подчеркивают, что проблему усугубляет тот факт, что большинство ввозимых в страну электромобилей являются подержанными.

Электромобиль после столкновения

Электромобиль после столкновения

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"Большинство батарей электрокаров за 10 лет теряют 25-30% емкости, что делает их непригодными для работы в автомобиле. Из-за этого Украина может столкнуться с проблемой утилизации тысяч аккумуляторов, которые являются высокотоксичным мусором из-за содержания тяжелых металлов", – пишет издание.

Эксперты подчеркивают, что токсичные металлы из аккумуляторов можно переработать для вторичного использования, а остальные вещества – безопасно утилизировать. Однако это возможно только на высокотехнологичных заводах, которые до сих пор есть не во всех странах ЕС.

В Украине до сих пор нет ни одного завода, который бы имел сертификат на безопасное переработку и утилизацию батарей. Нет даже правовой базы, которая регулировала бы требования к такой сертификации. "На сегодня в Украине вопрос утилизации батарей автомобилей законодательно не урегулирован", – констатировали в правительстве.

Если законы Украины адаптируют к европейскому законодательство, то производителей обяжут через дилеров принимать батареи всех электромобилей – где бы они не были куплены. При этом сами дилеры жалуются, что вывозить батареи за границу очень дорого.

Эксперты также отмечают, что и транспортировка, и утилизация аккумуляторов требует особой осторожности, в частности из-за опасности коротких замыканий и перегрева батарей. Повышенные меры безопасности при транспортировке аккумуляторов необходимы в случае их механического повреждения, в частности вследствие аварий: батарея может перегреться и загореться. Кроме того, возможна утечка едких, ядовитых и канцерогенных химических веществ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что власти Китая хотят ввести единый стандарт аккумуляторов для электромобилей, что позволит целиком менять батарею вместо "заправки" авто в течение нескольких минут.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Украина
Теги
Green Oboz Экология электромобили
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Pollack John
Pollack John
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