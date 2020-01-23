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23 января • обновлено в 15:19
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За три минуты: в Китае предложили новый метод зарядки электромобилей

1.1т
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Власти Китая хотят ввести единый стандарт аккумуляторов для электромобилей, что позволит целиком менять батарею вместо "заправки" авто в течение нескольких минут.

Об этом сообщает The Next Web. Чиновники уверены, что таким образом решится проблема длительного ожидания во время "заправки" электрокара.

За три минуты: в Китае предложили новый метод зарядки электромобилей

cleantechnica.com

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"Замена разряженного аккумулятора на заряженный занимает на специализированной станции несколько минут, что сравнимо со временем заправки полного бака жидким топливом. При этом сейчас владельцам электрокаров приходится тратить от нескольких десятков минут до нескольких часов на зарядку", – пишет издание.

Проблему можно решить благодаря внедрению единого стандарта для поддержки возможности быстрой замены батареи электрокара, уверены в Китае. Кроме того, необходимо также унифицировать сервисные станции по замене аккумуляторов, подчеркивают эксперты.

"Единый стандарт системы замены батареи также сделает электромобили дешевле. Сейчас они стоят значительно дороже машин с бензиновыми двигателями из-за дороговизны аккумулятора", – пишут авторы.

Система замены батареи позволит исключить цену батареи из стоимости авто. Таким образом аккумулятор будет продаваться отдельно или сдаваться в аренду, отмечает издание.

"Компании BAIC, BluePark, New Energy Technology и NIO уже тестируют систему замены батареи на своих электромобилях, причем процесс занимает около трех минут", – пишет The Next Web.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Volkswagen создала мобильную зарядную станцию для электрокаров, которая сама находит авто и "заправляет" его в автоматическом режиме.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Китай
Теги
Green Oboz электромобили
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