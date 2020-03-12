Електромобілі назвали серйозною загрозою для України через токсичність акумуляторів

Розвиток попиту на електромобілі в Україні створює проблему утилізації акумуляторів, які загрожують екології країни через наявність високотоксичних і небезпечних для життя матеріалів.

Про це повідомляє DW. Журналісти підкреслюють, що проблему посилює той факт, що більшість ввезених в країну електромобілів є уживаними.

Електромобіль після зіткнення hipertextual.com

"Більшість батарей електрокарів за 10 років втрачають 25-30% ємності, що робить їх непридатними для роботи в автомобілі. Через це Україна може зіткнутися з проблемою утилізації тисяч акумуляторів, які є високотоксичними сміттям через вміст важких металів", – пише видання.

Експерти підкреслюють, що токсичні метали з акумуляторів можна переробити для вторинного використання, а інші речовини – безпечно утилізувати. Однак це можливо тільки на високотехнологічних заводах, які до сих пір є не у всіх країнах ЄС.

В Україні досі немає жодного заводу, який би мав сертифікат на безпечнe переробку та утилізацію батарей. Немає навіть правової бази, яка регулювала б вимоги до такої сертифікації. "На сьогодні в Україні питання утилізації батарей автомобілів законодавчо не врегульовано", – констатували в уряді.

Якщо закони України адаптують до європейського законодавства, то виробників зобов'яжуть через дилерів приймати батареї всіх електромобілів – де б вони не були куплені. При цьому самі дилери скаржаться, що вивозити батареї за кордон дуже дорого.

Експерти також відзначають, що і транспортування утилізація батарей вимагає особливої обережності, зокрема через небезпеку коротких замикань і перегрів батарей. Підвищені заходи безпеки при транспортуванні акумуляторів необхідні в разі їх механічного пошкодження, зокрема внаслідок аварій: батарея може перегрітися і спалахнути. Крім того, можливий витік їдких, отруйних і канцерогенних хімічних речовин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що влада Китаю хочуть ввести єдиний стандарт акумуляторів для електромобілів, що дозволить повністю міняти батарею замість "заправки" авто протягом декількох хвилин.

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