Електромобіль Tesla потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Електромобіль Tesla Model S P85+ потрапив до Книги рекордів Гіннеса як перше електричне авто, що подолало дистанцію в 1 млн км.

Про це повідомляє INSIDEEVs. Видання зазначає, що рекорд був офіційно зареєстрований у німецькому місті Хорнберге.

Електромобіль, який став рекордсменом, був придбаний у 2014 році. Перші 290 тис. км він проїхав на своєму рідному акумуляторі, після чого наступні 250 тис. км власник використовував орендовану батарею.

Згодом офіційний дилер замінив автомобілісту блоки живлення, з якими авто проїхало ще 500 тис. км. При цьому акумулятори електрокара зберегли свою первісну ємність на рівні 86%, тоді як запас ходу авто впав на 14%.

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl