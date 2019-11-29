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30 листопада • оновлено в 11:00
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Електромобіль Tesla потрапив до Книги рекордів Гіннеса

8.3т
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Електромобіль Tesla Model S P85+ потрапив до Книги рекордів Гіннеса як перше електричне авто, що подолало дистанцію в 1 млн км.

Про це повідомляє INSIDEEVs. Видання зазначає, що рекорд був офіційно зареєстрований у німецькому місті Хорнберге.

Електромобіль Tesla Model S

Електромобіль Tesla Model S

tesla-club.ru

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Електромобіль, який став рекордсменом, був придбаний у 2014 році. Перші 290 тис. км він проїхав на своєму рідному акумуляторі, після чого наступні 250 тис. км власник використовував орендовану батарею.

Згодом офіційний дилер замінив автомобілісту блоки живлення, з якими авто проїхало ще 500 тис. км. При цьому акумулятори електрокара зберегли свою первісну ємність на рівні 86%, тоді як запас ходу авто впав на 14%.

Також електромобілю 4 рази міняли електродвигун, причому остання заміна була на 320 тис. км. Варто зазначити, що часті заміни моторів були пов'язані з конструктивними недоліками першої серії електродвигунів Tesla, які в нових версіях вже усунуті.

Ще за весь час використання авто власник змінив комплектуючі для охолодження акумулятора, встановив новий сенсорний екран з комп'ютером, полагодив ручки дверей і замінив задній амортизатор. При цьому частина ремонтних робіт відбулася за гарантією, тому вартість ремонту після 1 млн км склала 13 тис. євро.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla провела екстремальні випробування електромобіля Model 3 на випробувальному стенді фабрики Gigafactory 3 у Китаї.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина
Теги
електромобілі Tesla
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