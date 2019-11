Електричний кіберпікап Tesla: Маск назвав дату анонса і запропонував "готувати валідол"

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що презентація електричного пікапа Cyber Truck відбудеться 21 листопада в Лос-Анджелесі близько "ракетного заводу SpaceX ".

Про це він написав у Twitter. Спочатку електрокар повинні були показати публіці влітку, проте дату вирішили перенести.

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck behance.net/emrEHusmen

Відзначимо, що події культового кіберпанк-фільму "Той, що біжить по лезу", який розповідає про похмуре майбутнє людства, також відбулися в листопаді 2019 року в Лос-Анджелесі. При цьому сам Маск неодноразово натякав на зв'язок концепції пікапа з фільмом.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory - Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

The date is strangely familiar ... https://t.co/YZl5R1POJL - Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

У від же день в Лос-Анджелесі пройде автосалон AutoMobility, на якому у Tesla буде власний стенд. При цьому в компанії не повідомляли про плани продемонструвати Cyber Truck під час виставки.

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck behance.net/emrEHusmen

Журналісти видання Teslarati відзначають, що ціна пікапа повинна починатися від $50 тис. в базовій комплектації. При цьому аналітики впевнені, що продукт Tesla зможе обійти свого головного конкурента - Ford F150.

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck behance.net/emrEHusmen

У конструкції електромобіля обіцяють передбачити розетки на 240 В, завдяки цьому до авто можна буде підключати електроінструменти. Орієнтовно, пікап повинен отримати повний привід на базі двох електродвигунів і запас ходу до 800 км. Cyber Truck також можуть оснастити 136 тис. кг буксировочной потужності і автопілотом.

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck behance.net/emrEHusmen

На даний момент точно ніхто не знає, як буде виглядати електрокар. Маск неодноразово згадував, що більшість існуючих в мережі зображень є "спекулятивними" і не мають нічого спільного з реальним виглядом електромобіля.

Cybertruck does not look like anything I've seen bouncing around the Internet. It's closer to an armored personnel carrier from the future. - Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2019

Офіційний тизер електрокара Cyber Truck від компанії Tesla tesla.com

Свій захват від передчуття виходу електрокара також висловив рідний брат глави Tesla Кімбал Маск. На даний момент він є одним з найбільших акціонерів компанії, і знаходиться у складі ради директорів.

I am most excited for the Cybertruck than any Tesla product since the Model S. It 's going to blow your mind 🤯⚡️🤠 https://t.co/3NjLAtpYVO - Kimbal Musk (@kimbal) November 6, 2019

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як гоночна модифікація електромобіля Tesla Model S Plaid c трьома електродвигунами на трасі Нюрбургринг у Німеччині встановила новий рекорд.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram