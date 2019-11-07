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7 листопада • оновлено в 12:22
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Електричний кіберпікап Tesla: Маск назвав дату анонса і запропонував "готувати валідол"

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Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що презентація електричного пікапа Cyber Truck відбудеться 21 листопада в Лос-Анджелесі близько "ракетного заводу SpaceX ".

Про це він написав у Twitter. Спочатку електрокар повинні були показати публіці влітку, проте дату вирішили перенести.

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck

behance.net/emrEHusmen

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Маск розкрив інформацію про вихід пікапа Tesla: як виглядатиме

Відзначимо, що події культового кіберпанк-фільму "Той, що біжить по лезу", який розповідає про похмуре майбутнє людства, також відбулися в листопаді 2019 року в Лос-Анджелесі. При цьому сам Маск неодноразово натякав на зв'язок концепції пікапа з фільмом.

У від же день в Лос-Анджелесі пройде автосалон AutoMobility, на якому у Tesla буде власний стенд. При цьому в компанії не повідомляли про плани продемонструвати Cyber Truck під час виставки.

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck

behance.net/emrEHusmen

Журналісти видання Teslarati відзначають, що ціна пікапа повинна починатися від $50 тис. в базовій комплектації. При цьому аналітики впевнені, що продукт Tesla зможе обійти свого головного конкурента - Ford F150.

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck

behance.net/emrEHusmen

У конструкції електромобіля обіцяють передбачити розетки на 240 В, завдяки цьому до авто можна буде підключати електроінструменти. Орієнтовно, пікап повинен отримати повний привід на базі двох електродвигунів і запас ходу до 800 км. Cyber Truck також можуть оснастити 136 тис. кг буксировочной потужності і автопілотом.

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck

Можливий вигляд пікапа Tesla Cyber Truck

behance.net/emrEHusmen

На даний момент точно ніхто не знає, як буде виглядати електрокар. Маск неодноразово згадував, що більшість існуючих в мережі зображень є "спекулятивними" і не мають нічого спільного з реальним виглядом електромобіля.

Офіційний тизер електрокара Cyber Truck від компанії Tesla

Офіційний тизер електрокара Cyber Truck від компанії Tesla

tesla.com

Свій захват від передчуття виходу електрокара також висловив рідний брат глави Tesla Кімбал Маск. На даний момент він є одним з найбільших акціонерів компанії, і знаходиться у складі ради директорів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як гоночна модифікація електромобіля Tesla Model S Plaid c трьома електродвигунами на трасі Нюрбургринг у Німеччині встановила новий рекорд.

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Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Tesla Green Oboz електромобілі
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