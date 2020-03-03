В Германии произошла катастрофа во время испытаний электрического аэротакси

В Германии во время технического обслуживания электрического конвертоплана Lilium Jet произошел пожар, который полностью уничтожил пятиместное аэротакси.

Об этом сообщает Flightglobal. В результате инцидента прототип не подлежит восстановлению и ремонту.

Электрическое аэротакси Lilium Jet lilium.com

Причины пожара пока не раскрываются. В настоящее время специалисты Lilium проводят расследование причин возгорания аэротакси.

Руководство стартапа также объявило о переносе начала летных испытаний второго образца Lilium Jet на несколько недель. Решение о проведении испытаний будет приниматься после того, как специалисты выяснят причину пожара.

При этом в компании уверены, что планируемое на 2025 год начало коммерческой эксплуатации аэротакси переноситься не будет. Стоит отметить, что стартап остался всего с одним прототипом, который продолжит программу летных испытаний. К слову, этот аппарат стоял рядом со сгоревшим аэротакси, однако повреждений от огня не получил.

Первый полет первого прототипа Lilium Jet состоялся в 2017 году. С тех пор аппарат налетал несколько сотен часов и прошел ряд важных проверок, включая переход от полета в вертолетном режиме к горизонтальному полету.

Lilium Jet имеет два неподвижных крыла, на которых установлены поворотные электровентиляторы. 12 таких электровентиляторов расположены на переднем крыле и 24 – на заднем. Благодаря изменению угла установки вентиляторов аэротакси может взлетать и садиться вертикально, а также выполнять быстрый горизонтальный полет.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии провели испытания Lilium Jet: тестовый полет транспорта, который планируют использовать в качестве аэротакси, длился три минуты.

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