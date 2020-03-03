У Німеччині сталася катастрофа під час випробувань електричного аеротаксі

У Німеччині під час технічного обслуговування електричного конвертоплана Lilium Jet сталася пожежа, яка повністю знищила п'ятимісне аеротаксі.

Про це повідомляє Flightglobal. В результаті інциденту прототип не підлягає відновленню і ремонту.

Електричне аеротаксі Lilium Jet lilium.com

Причини пожежі поки не розкриваються. В даний час фахівці Lilium проводять розслідування причин спалаху аеротаксі.

Керівництво стартапу також оголосило про перенесення початку льотних випробувань другого зразка Lilium Jet на кілька тижнів. Рішення про проведення випробувань буде прийматися після того, як фахівці з'ясують причину пожежі.

При цьому в компанії впевнені, що запланований на 2025 рік початок комерційної експлуатації аеротаксі переноситися не буде. Варто відмітити, що стартап залишився всього з одним прототипом, який продовжить програму льотних випробувань. До слова, цей апарат стояв поруч зі згорілим аеротаксі, однак пошкоджень від вогню не отримав.

Перший політ першого прототипу Lilium Jet відбувся в 2017 році. З тих пір апарат налітав кілька сотень годин і пройшов ряд важливих перевірок, включаючи перехід від польоту в вертолітному режимі до горизонтального польоту.

Lilium Jet має два нерухомих крила, на яких встановлені поворотні електровентилятори. 12 таких електровентиляторів розташовані на передньому крилі і 24 – на задньому. Завдяки зміні кута установки вентиляторів аеротаксі може злітати і сідати вертикально, а також виконувати швидкий горизонтальний політ.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині провели випробування Lilium Jet : тестовий політ транспорту, який планують використовувати в якості аеротаксі, тривав три хвилини.

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