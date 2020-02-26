Аэропорты в Швеции начали переделывать под электрические самолеты

В Швеции государственный оператор аэропортов Swedavia сообщил о планах создать инфраструктуру для поддержки электрической авиации во всех основных аэропортах страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Согласно стратегии оператора на ближайшее время, Swedavia подготовит свои аэропорты к принятию самолетов на электрической тяге к 2025 году.

Иллюстрация swedavia.com

"Биотопливо для самолетов в краткосрочной перспективе имеет критическое значение для стимулирования трансформации авиационной промышленности в условиях изменения климата. Swedavia хочет с самого начала участвовать в этом процессе и создавать условия, необходимые для внедрения электрической авиации с точки зрения инфраструктуры", – сообщил генеральный директор Swedavia Йонас Абрахамссон.

Также в компании заявили о намерении создать стоянки для самолетов и погрузочную технику, а также установить источники питания для самолетов на электрической тяге.

Испытания будут проходить в воздушном пространстве между аэропортом Оре Эстерсунд и аэропортом Рерус в Норвегии в рамках проекта ЕС по созданию "зеленой дороги". Шведские и норвежские партнеры также примут участие в тестах.

"Мы уверены, что у Швеции есть хороший потенциал для первого коммерческого электрифицированного маршрута в течение пяти лет. В более долгосрочной перспективе электрификация маршрутов может стать важным дополнением к сегодняшнему регулярному трафику, в первую очередь ко внутренним рейсам. Но электрический воздушный транспорт может также привести к появлению совершенно новых маршрутов между региональными центрами, что создаст совершенно новую бизнес-модель для воздушного транспорта", – подчеркнул Абрахамссон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как стартап Faradair Aerospace придумал концепцию биоэлектрического гибридного самолета, который можно использовать в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта.

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