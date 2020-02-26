Аеропорти в Швеції почали переробляти під електричні літаки

У Швеції державний оператор аеропортів Swedavia повідомив про плани створити інфраструктуру для підтримки електричної авіації у всіх основних аеропортах країни.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Згідно зі стратегією оператора на найближчий час, Swedavia підготує свої аеропорти до прийняття літаків на електричній тязі до 2025 року.

Ілюстрація swedavia.com

"Біопаливо для літаків в короткостроковій перспективі має критичне значення для стимулювання трансформації авіаційної промисловості в умовах зміни клімату. Swedavia хоче з самого початку брати участь в цьому процесі і створювати умови, необхідні для впровадження електричної авіації з точки зору інфраструктури", – повідомив генеральний директор Swedavia Йонас Абрахамссон.

Також в компанії заявили про намір створити стоянки для літаків і вантажну техніку, а також встановити джерела живлення для літаків на електричній тязі.

Випробування будуть проходити в повітряному просторі між аеропортом Оре Естерсунд і аеропортом Рьорус в Норвегії в рамках проекту ЄС зі створення "зеленої дороги". Шведські і норвезькі партнери також візьмуть участь в тестах.

"Ми впевнені, що у Швеції є хороший потенціал для першого комерційного електрифікованого маршруту протягом п'яти років. У більш довгостроковій перспективі електрифікація маршрутів може стати важливим доповненням до сьогоднішнього регулярного трафіку, в першу чергу до внутрішніх рейсів. Але електричний повітряний транспорт може також привести до появи абсолютно нових маршрутів між регіональними центрами, що створить абсолютно нову бізнес-модель для повітряного транспорту", – підкреслив Абрахамссон.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як стартап Faradair Aerospace придумав концепцію біоелектричного гібридного літака, який можна використовувати в якості пасажирського і вантажного повітряного транспорту.

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