В Германии фабрика избавилась от энергетической зависимости: появилось впечатляющее видео

В немецком городе Люденшайд открыли избавленную от энергетической зависимости энергоэффективную фабрику швейцарской компании ABB.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, которая отмечает, что фабрика также является "экологический нейтральной" и не загрязняет атмосферу вредными выбросами.

Инфраструктура фабрики, покрытая солнечными панелями cnbc.com

Фабрика производит широкий ассортимент домашней утвари, от розеток до переключателей света, обеспечивая рабочими местами порядка 800 человек.

В инфраструктуру предприятия встроена солнечная электростанция, установленная над автомобильной парковкой, солнечные панели которой вырабатывают до 1100 мВт*ч электроэнергии.

"В солнечные дни нам нет необходимости подключаться к центральной энергосети", - заявил специалист департамента электрификации АВВ Тарак Мехта.

По его словам, фабрика вырабатывает на 14% больше электроэнергии, чем использует сама, поэтому избыток продает в энергосеть, причем хранит произведенное электричество в системе аккумуляторов емкостью 275 кВт*ч.

Эксперты отмечают, что "экологическая нейтральность" фабрики каждый год сберегает атмосферу от более 600 тонн выбросов.

"Мы хотим продемонстрировать нашим клиентам, как можно создать углеродо-нейтральный объект, где работают восемьсот человек, способный не только потреблять, но и производить электроэнергию", - подчеркнул Мехта.

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