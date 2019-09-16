У Німеччині фабрика позбулася енергетичної залежності: з'явилося вражаюче відео

У німецькому місті Люденшайд відкрили позбавлену від енергетичної залежності енергоефективну фабрику швейцарської компанії ABB.

Про це повідомляє прес-служба підприємства, яка зазначає, що фабрика також є "екологічно нейтральною" і не забруднює атмосферу шкідливими викидами.

Інфраструктура фабрики, покрита сонячними панелями cnbc.com

Фабрика виробляє широкий асортимент домашнього начиння, від розеток до перемикачів світла, забезпечуючи робочими місцями близько 800 чоловік.

В інфраструктуру підприємства вбудована сонячна електростанція, встановлена над автомобільною парковкою, сонячні панелі якої виробляють до 1100 мВт*год електроенергії.

"У сонячні дні нам немає необхідності підключатися до центральної енергомережі", - заявив фахівець департаменту електрифікації АВВ Тарак Мехта.

За його словами, фабрика виробляє на 14% більше електроенергії, ніж використовує сама, тому надлишок продає в енергомережу, причому зберігає вироблену електрику в системі акумуляторів ємністю 275 кВт*год.

Експерти відзначають, що "екологічна нейтральність" фабрики щороку зберігає атмосферу від понад 600 тонн викидів.

"Ми хочемо продемонструвати нашим клієнтам, як можна створити вуглецево-нейтральний об'єкт, де працюють вісімсот людин, що здатен не тільки споживати, але і виробляти електроенергію", - підкреслив Мехта.

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