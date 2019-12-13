Сонячна електростанція на дому: озвучені поради по установці і підключенню

Для підключення домашньої сонячної станції необхідно отримати висновок спеціаліста про перевірку будинку, встановити і підключити обладнання до мереж "Обленерго" після укладення договору.

Про це розповів житель Полтавської області Ігор Клименко, який встановив у себе сонячні панелі, пише Building Tech. Всього на даху свого будинку і сараю чоловік змонтував 86 сонячних панелей загальною потужністю 23 кВт при максимально дозволеному порозі в 30 кВт.

Сонячні панелі ibtimes.com

За словами Клименка, перед установкою станції він запросив експертів, які провели оцінку його будинку і з'ясували, чи підходить конструкція даху для встановлення панелей. Після проведення декількох доробок (довелося міняти дах, оскільки установка панелей дає на нього значне навантаження) чоловік звернувся до "Обленерго" за дозвільними документами. Згідно із законом, відомство має за 90 днів, щоб перевірити, чи дозволяє обладнання отримувати додаткове навантаження на мережу.

"Усі документи ми зробили на 30 кВт, але з огляду на ті фінансові ресурси, які у нас були, вирішили поставити СЕС на 23 кВт. Якщо у нас з'являться додаткові кошти, можна буде доставити панелі – і буде максимально потужна станція, яка дозволена", – пояснив Ігор.

Будинок Ігоря Клименка building-tech.org

Вся інформація про те, скільки згенерувала станція, автоматично передається "Обленерго" через інтернет. Власник станції може бачити дані на смартфоні або комп'ютері.

Технічне обслуговування здійснює та сама компанія, яка робила установку – це входить у вартість самої станції. На панелях встановлено веб-камери, які дозволяють підряднику моніторити їх механічний стан. Інформація про поломку надійде до них автоматично через інтернет.

Сонячні панелі на даху building-tech.org

За словами Клименка, його станція здатна максимально добувати 4000 кВт в місяць – це приблизно 15-20 тис. грн з розрахунку 18 євроцентів за кіловат. Гроші виплачують у гривнях за поточним курсом раз на місяць за вирахуванням податків.

Вже починаючи з лютого станція почала приносити помітні гроші: за останній місяць сім'я заробила більше $ 100, зазначив власник. При цьому сумарно Клименко вклав у свою станцію 650 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки можна заробити на домашній сонячної станції.

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