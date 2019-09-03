Компактний та потужний: Hyundai показала електроскутер-трансформер

Компанія Hyundai створила електроскутер-трансформер з запасом ходу до 20 кілометрів, оснащений системою рекуперативного гальмування і можливістю зарядки від автомобіля.

У компанії особливо підкреслюють що їх продукт набагато легше і компактніше аніж будь-який аналог конкурентів завдяки вазі в 7,7 кг, повідомляє прес-служба виробника.

Електроскутер Hyundai hyundai.news

Головною відмінністю скутера є його сумісність з автомобілями Hyundai і Kia - при бажанні скутер можна скласти до розмірів невеликого кейса і встановити в спеціальний слот в машині, де скутер буде заряджатися від електрики, що генерується під час поїздок.

В якості додаткового джерела енергії Hyundai пропонує встановлену систему рекуперативного гальмування, яка заряджає скутер під час їзди і збільшує запас ходу на 7%.

Також скутер обладнаний цифровим дисплеєм, підсвіткою і LED-фарами.

Інженери Hyundai встановили двигун в заднє колесо, яке є провідним і розвиває швидкість до 20 км. У цьому йому допоможе встановлений на скутері акумулятор ємністю 10,5 Ач, який забезпечує запас ходу до 20 км без підзарядки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL продемонстрував відеотізер вседорожного скутера Honda ADV.

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