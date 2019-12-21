"У нас мировой рекорд": силовики в Мексике закупят украинские электробайки

Руководство полиции Мексики заключило договор о покупке украинских электрических велосипедов от компании Delfast.

Об этом сообщил глава украинского стартапа Данил Тонкопий, сообщает "Лига Tech". Бизнесмен отказался разглашать детали сделки, однако упомянул, что она состоится в марте 2020 года.

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Согласно заявлению главы Delfast, компания также ведет переговоры о поставке электрических велосипедов для департамента полиции Лос-Анджелеса в США. Также предприниматель сообщил, что по итогам года доход компании составит $565 тыс., что на 453% больше, чем в прошлом году.

Электрический велосипед Delfast electrek.co

Напомним, в 2017 году электрический велосипед Delfast на велотреке в Киеве установил мировой рекорд по дальности езды на одном заряде: 367 км. Для большинства скутеров и мотоциклов на электрической тяге это недостижимые показатели.

Электрический велосипед Delfast electrek.co

"Электроскутеры или другие электробайки проезжают 30 км максимум. Мы протестировали, сами покупали много моделей. У нас – 370 км. Когда устанавливали мировой рекорд, было требование – педали должны были быть вообще сняты. Вот и отличие: они заявляют 100 и врут, а мы заявляем 380 без педалей и фиксируем это в Книге Гиннеса. Начали производить не от хорошей жизни – просто не было нормальных альтернатив", – заявил Тонкопий.

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