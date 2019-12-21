"У нас світовий рекорд": силовики в Мексиці закуплять українські електробайки

Керівництво поліції Мексики уклало договір щодо придбання українських електричних велосипедів від компанії Delfast.

Про це повідомив голова українського стартапу Данило Тонкопій, повідомляє "Ліга Tech". Бізнесмен відмовився розголошувати деталі угоди, однак згадав, що вона відбудеться в березні 2020 року.

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Згідно із заявою глави Delfast, компанія також веде переговори про постачання електричних велосипедів для департаменту поліції Лос-Анджелеса в США. Також підприємець повідомив, що за підсумками року дохід компанії складе $565 тис., що на 453% більше, ніж торік.

Електричний велосипед Delfast electrek.co

Нагадаємо, у 2017 році електричний велосипед Delfast на велотреку в Києві встановив світовий рекорд за дальностю поїздки на одному заряді: 367 км. Для більшості скутерів і мотоциклів на електричній тязі це недосяжні показники.

Електричний велосипед Delfast electrek.co

"Електроскутери або інші електробайки проїжджають 30 км щонайбільше. Ми протестували, самі купували багато моделей. У нас – 370 км. Коли встановлювали світовий рекорд, була вимога – педалі мали бути взагалі зняті. Ось і відмінність: вони заявляють 100 і брешуть, а ми заявляємо 380 без педалей і фіксуємо це в Книзі Гіннеса. Почали їх створювати не від хорошого життя – просто не було нормальних альтернатив", – заявив Тонкопій.

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